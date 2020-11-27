Friday, 27 November 2020, 20:12 HKT/SGT Share:

来源 雅各臣科研制药有限公司 雅各臣公布二零二一财年中期业绩 宣派中期股息每股0.8港仙

凭借优质产品组合 带动强健增长潜力

香港, 2020年11月27日 - (亚太商讯) - 从事非专利药及品牌药品研发、生产、市场推广及销售的领先企业─雅各臣科研制药有限公司（「雅各臣」或「集团」；股份代号：2633）今天公布公司及其附属公司（统称「集团」）于截至二零二零年九月三十日止六个月（「报告期」）的中期业绩。



报告期内，香港及全球经济持续受到2019冠状病毒病疫情（「疫情」）冲击。虽然消费市场受到打击，但集团所推行的舒缓及成本节约措施成功抵御了疫情对业务之部分影响，报告期内之总收益为695.4百万港元，较上一期间减少8.2%。股东应占溢利减少19.4%至102.5百万港元。



报告期末，集团的财政状况稳健，现金及现金等价物为479.5百万港元，净资产负债率从二零二零财年底的43.6％下降至39.5％。董事会宣派截至二零二零年九月三十日止六个月的中期股息每股0.8港仙（二零二零财年上半年：2.0港仙）。



尽管非专利药分部受到影响，治疗类别产品仍录得强劲增长

报告期内，集团非专利药业务的收益为551.8百万港元（二零二零财年上半年：626.9百万港元）。虽然公营界别录得9.0%的稳定增长，但由于中国和外地旅客人数大幅下跌，以及香港社交隔离措施的推行，整体市场气氛欠佳，加上医院及私家诊所的就诊人数减少，导致私营界别业务表现一般。



话虽如此，集团的治疗类产品却一枝独秀，录得强健增长。例如抗溃疡药及口服糖尿药分别增长56.2%及43.2%。此外，血管紧张素转化酶抑制剂产品的销售增长43.4%，主要是由于在公营界别获得新业务及该药品的使用量增加所致。



集团继续致力提升产品组合，除了研发项目之外，亦透过与信誉卓著的制药商签订地区授权协议，于现有产品组合内共新增了11种专科药物。



品牌药分部表现强韧

集团的品牌药业务于报告期内录得双位数增长。受到新收购的品牌中药业务带动，分部销售收益增长10.2%至143.7百万港元（二零二零财年上半年：130.3百万港元）。面对旅游业一度停滞，整体消费气氛亦相对疲弱，品牌药分部仍然录得令人鼓舞的表现，实在有赖集团在品牌管理及市场推广方面的不懈努力。



与复星医药集团就供应2019冠状病毒病疫苗的策略合作

二零二零年八月，集团与上海复星医药（集团）股份有限公司的全资附属公司复星实业（香港）有限公司签署意向书，在香港及澳门推广及供应潜在1,000万剂 由BioNTech SE基于mRNA所研发，针对新型冠状病毒的在研疫苗BNT162（「2019冠状病毒病疫苗」）。



这次合作中，雅各臣将透过其区内医院及诊所行业的广大销售和分销网络覆盖，于香港特别行政区和澳门特别行政区，为复星医药提供2019冠状病毒病疫苗销售、营销和分销的所有相关支持服务。



2019冠状病毒病疫苗为用于预防2019冠状病毒病感染的mRNA生物制剂，由德国生物技术公司BioNTech SE与其美国合作伙伴辉瑞药厂共同开发。在持续进行中的第三期研究的最终疗效分析中，参与者接受两次注射疫苗，并在第一次注射后28日及第二次注射后7日接受测试。最终试验结果显示该疫苗无论对无先前感染SARS-CoV-2的参与者、抑或曾经或无先前感染SARS-CoV-2证据的参与者，在预防2019冠状病毒病的有效率均达95%。有效率在不同年龄、性别、种族及族裔人口中均一致，而从65岁以上的成年人观察所得的有效率超过94%。研究数据显示，2019冠状病毒病疫苗在超过43,000名参与者的所有人中均具良好的适应性，且并未发现严重的安全隐患。



品牌医疗保健业务分拆上市

集团已公布建议分拆旗下品牌医疗保健业务健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」）于香港联合交易所有限公司主板上市。健倍苗苗为总部设于香港的品牌医疗保健公司，产品据点遍及大中华、东南亚及若干其他国家。该公司主要从事制造及买卖品牌医疗保健品，包括消费者医疗保健品及品牌中药。



集团认为，该建议分拆将能释放品牌医疗保健业务的潜力，并透过建构一个灵活的战略平台和提升管理的专注度，为健倍苗苗及集团缔造增值机会。



雅各臣主席及行政总裁岑广业先生总结：「是次疫情对我们以及业内很多其他企业来说都是一次考验。尽管面对疫情带来前所未见的挑战，凭借集团全体员工的努力，我们的核心业务在长远战略发展方面保持良好的进展。踏入二零二一年财年下半年，雅各臣将继续巩固我们的基础和发挥自身的核心竞争优势，迎接2021年即将到来的市场复苏。面对未来的种种挑战，我们将同心携手，并坚毅成长。」



关于雅各臣科研制药有限公司（股份代号：2633）

雅各臣是香港领先非专利药公司。旗下拥有并营运一系列品牌，主要包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「秀碧除疤膏」、「飞鹰活络油」、「唐太宗活络油」、「兜安氏药膏」、「十灵丹」、「十灵油」及「伤风克」。为了策略性地扩展其品牌保健护理业务平台，除于海外市场代理知名品牌如「恢甲清」和「胃仙U」外，集团亦推出多个与健康和保健有关品牌及产品，例如「Dr. Freeman医臣®流感／呼吸道合胞病毒家用式诊断套件」、「Smartfish健康营养产品」、「Dr. Freeman医臣®感染控制产品系列」及「Dr. Freeman医臣®COVID-19快速测试套件」亦于市场内大受欢迎。



同时，集团一直致力透过增加各种高增值产品，策略性地扩大其非专利药和品牌保健护理业务的产品组合。扎根香港，集团已于中国、澳门、台湾、新加坡及柬埔寨开设营运子公司，建立区域性商业平台，以把握亚太区及大中华地区的市场潜力。而自 2017 年 6月 1 日，集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。更多详情请浏览雅各臣科研制药有限公司网站：http://www.jacobsonpharma.com/



传媒查询：

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话: (852) 2864 4834 电邮: vicky.lee@sprg.com.hk

刘桢 电话: (852) 2864 4852 电邮: stephanie.liu@sprg.com.hk

高文萱 电话: (852) 2114 2370 电邮: rachel.ko@sprg.com.hk

传真: (852) 2527 1196





Nov 27, 2020 20:12 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

