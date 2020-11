Friday, 27 November 2020, 18:22 HKT/SGT Share:

来源 维珍妮国际(控股)有限公司 维珍妮公布21财年中期业绩 收入约25.2亿港元 经调整EBITDA及纯利分别3.3亿港元及1,200万港元

下半年订单将按年恢复增长 对业务回复正轨及保持理想增长抱有信心

香港, 2020年11月27日 - (亚太商讯) - 全球领先的贴身内衣创新设计制造商(「IDM」)维珍妮国际(控股)有限公司(「维珍妮」或「公司」,连同附属公司,统称「集团」)(股份代号:2199)公布截至2020年9月30日止六个月(「期内」)的未经审核中期业绩。



回顾期内,环球经济受到2019冠状病毒疫情影响。在严峻的经营环境下,集团录得收益港币2,517.6百万元(2020财年上半年:港币3,128.7百万元),按年减少19.5%。收入下降导致经营去杠杆化,使毛利下跌30.8%至港币487.0百万元,毛利率亦相应减少至19.3%(2020财年上半年:分别约港币703.7百万元及22.5%)。然而,经过集团积极开源节流,息税折旧及摊销前利润(「EBITDA」)为港币288.3百万元,EBITDA率维持在11.5%(2020财年上半年:分别约港币441.8百万元及14.1%)。



在经营去杠杆化的情况下,加上因精简产能及人力资源导致录得两笔一次性开支,包括向约470名员工派发遣散补偿金合共约港币3,500万元,以及退租部分深圳厂房而录得约港币950万元的固定资产撇账,亏损为港币32.4百万元(2020财年上半年:纯利约港币141.4百万元)。公司拥有人应占每股基本亏损为2.6港仙(2020财年上半年:每股基本盈利11.6港仙)。撇除上述一次性开支项目,经调整EBITDA应为港币332.8百万元,经调整EBITDA率维持在13.2%;而集团应录得经调整纯利约港币12.1百万元,经调整纯利率为0.5%。



集团财务状况维持稳健,令集团有足够的财务实力面对「疫」境。除了稳定的营运现金流,集团亦拥有充裕的手头现金及未提取银行信贷总额。于2020年9月30日,两者分别约港币763.4百万元及港币2,811.4百万元(2020年3月31日:分别为港币587.6百万元及港币2,571百万元)。



维珍妮主席、首席执行官兼执行董事洪游奕先生表示:「维珍妮于困境中迅速求变,为客户开发及生产布口罩,令集团得以在期内有效善用整体产能,此策略短短数月已带来可观的收入贡献。我们亦乐见疫情在若干地区较早受控,令部份关系牢固的合作伙伴自第二季起逐步恢复营运及订单,因此集团第二季的销售显著改善。



除了积极在『疫』境中发掘市场机遇,我们为长远在中越两地达致更佳的人力资源及产能配置,全面检视内部架构组织及营运模式,实施人力资源重组以精简人力部署,并退租部分深圳厂房,长远有助节省经常性经营开支,提高整体营运效益。是次疫情既是考验,亦是机遇,尤其有利于维珍妮此等具备规模及多区域产能布局的企业。经过上市五年来的投资期,我们位于越南的厂房布局及基础建设已臻完善,凭借快速柔性的生产模式,持续提升生产效率及灵活性,在内衣行业整合中巩固领先优势。」



业务回顾



运动胸围销售按年增三成,新增三名国际知名零售及运动品牌伙伴,有望成来年增长动力之一

胸围及贴身内衣产品贡献港币1,521.0百万元的收益(2020财年上半年:港币2,580.3百万元),占总收入60.5%。分部毛利为港币298.9百万元,毛利率为19.7%(2020财年上半年:分别为港币590.3百万元及22.9%)。此分部之销售按年下跌41.1%,主于由于疫情导致品牌伙伴于首季缩减或延迟订单及出货数量,当中以传统胸围及贴身内衣业务影响较大。



然而,表现强韧的运动胸围产品的销售于期内一枝独秀,销售较去年同期增加超过三成,乃受惠于疫情提高大众对健康的关注,运动风潮反而更盛行,亦掀起在家运动的热潮,加上集团为增添三名国际知名零售及运动品牌伙伴的前期开发投入于期内开始收成,这在充满挑战的经营环境下尤为不易,并有望成为此分部来年的增长动力之一。此外,营造舒适且时尚家居服体验的外穿内衣(bra top)及胸围产品成为「疫」市畅销产品,表现不俗。集团亦新增数名国内新兴电商品牌伙伴,为未来业务增长及使客户组合更均衡铺路。



消费电子产品布料加工及其他配件业务销售按年增近四成

胸杯及其他模压产品业务的收入港币232.4百万元(2020财年上半年:港币345.6百万元),按年下跌32.8%,占总收入9.2%。分部毛利及毛利率为港币51.2百万元及22.0%(2020财年上半年:分别为港币74.7百万元及21.6%)。



此分部的收入下降,主要由于胸杯的销售受疫情拖累,这与胸围及贴身内衣分部基本一致。然而维珍妮近年来在跨行业及跨产品线拓展业务的努力渐见成果,为知名跨国科技伙伴生产的消费电子产品布料加工及其他配件业务的销售较去年同期增加近四成。



疫下运动风刺激功能运动产品业务收入按年大增92.7%

功能运动产品业务贡献收入港币390.7百万元(2020财年上半年:港币202.8百万元),按年大幅增加92.7%,占总收入15.5%。分部毛利为港币67.2百万元,而毛利率为17.2%(2020财年上半年:分别为港币38.7百万元及19.1%)。



此分部收入增加,主要由于运动产品近年当道,在「疫」市下仍保持强韧增长。此外,疫情爆发令运动意识加强,而「在家工作」模式日渐普及,加上多国实施旅游限制,令市场对舒适、适合居家、轻运动的产品需求殷切。



运动鞋方面,集团单一大客户──美国休闲鞋履品牌伙伴主要透过网上销售,并于期内保持双位数增长。



在运动服装业务上,凭借独特的开发能力及工艺技术,维珍妮续为国际运动及休闲品牌伙伴开发出革新产品,因此子分部录得理想的销售表现。



善用产能迅速进军防疫产品业务

瞄准疫情下市场对防疫产品的需求陡增,集团善用现有资源及技术,自3月起从事相关研发并为客户开发及生产布口罩产品,首季开始出货,不足半年已贡献收入港币373.4百万元,占总收入14.8%。分部毛利及毛利率为港币69.7百万元及18.7%。此分部最大的收入来源乃产自越南厂房、为欧美品牌伙伴生产的布口罩。



越南产值提升至近八成,全面检视内部架构组织及营运模式,推动生产效益提升

集团于越南海防市越南新加坡工业园(VSIP)内的厂房布局已大致完成。受惠于运动胸围及舒适居家类胸围产品的理想增长,集团核心业务逐渐回复正常,因此自7月起恢复招聘,第二季度的产值已有所提升。截至2020年9月30日,越南生产占总收入的比例由去年约65%扩大至约76%。



提升中越两地厂房的生产效益一直是集团近年重中之重的业务策略,而疫情更加令集团下定决心,全面检视内部架构组织及营运模式,遂开展精简人力资源计划,并退租部分深圳厂房,在节省经营开支之余,长远亦有望改善人力资源及产能配置,从而提高营运效益。随着越南的生产效率持续提升,以及越南的员工人数和新开生产线数继续加多,集团于越南的整体产能将进一步增加,以应付业务的需求。



业务已稳步恢复增长势头,对业务回复正轨及保持增长抱有信心

踏入2021财年下半年,品牌伙伴在清理库存后已逐渐适应后疫情时期的新常态,核心胸围及贴身内衣类产品的订单比上半年大幅改善。凭借强大的IDM能力和灵活应变下,维珍妮团队积极为品牌伙伴开发能创造需求的产品,带动集团2021财年下半年整体接获的订单比上半年显著大增,按年则预期将恢复增长。管理层认为疫情带来的短期挑战已经基本过去,业务已稳步恢复增长势头,对集团业务回复正轨及保持理想增长抱有信心。



虽然回顾期内个人防护装备业务对收入有所贡献,但随着核心业务恢复,集团将秉持以核心业务为优先的宗旨,重点投放研发及生产资源于一直以来的强项。在产品类型方面,除了家居和舒适内衣产品需求拾级而上之外,疫情亦带动「在家运动」的新热潮,轻运动服和功能运动产品的需求预期会录得强韧和持续增长。生产舒适及性价比高的家居和功能运动产品正是维珍妮一直以来的强项,相信会继续为集团未来主要增长动力之一。



集团在市场开拓和客户组合上亦有了策略上的更新。维珍妮于过去半年加大中国市场的拓展,未来将逐步提高国内订单的占比。中国是疫情最快受控的国家之一,同时也是疫情后经济恢复较快的市场。集团看好该市场庞大的发展空间,今年亦新增一些国内电商客户,有助抵御疫情对业务的影响,同时扩大客户基础和使市场分布更均衡健康,提升抗风险能力,为未来业务增长做准备。



疫情同时成为网上购物的催化剂。网购需简化尺码,因此舒适家居型产品销情较佳,而这是维珍妮过去几年着重开发的产品,因此能快速因应品牌伙伴需要而紧贴该最新趋势。



在产能规划方面,集团于越南的产能布局已大致完成,并足以应付未来三年的发展,未来重点提升生产效率和效益,以及积极配合后疫情时代新兴市场及品牌伙伴需求之产能调动。部分鞋类产品的生产已逐步由深圳厂房迁往越南E厂,预计于2021年上半年完全转移,至于主要应用无缝针织机技术的越南兴安省厂房的兴建进度略受疫情影响,现时一期在装修阶段,预计同样于明年上半年投产。



而精简架构后的深圳厂房则预计可创造更高效益,将主力研发和应付品牌伙伴开拓中国内需市场,同时已升级转型,以支持高附加值消费电子产品的布料加工及其他配件业务,并与越南厂房同为集团拓展国内业务的产地。



洪先生总结:「我们将继续凭借行业领先优势及优越的品牌客户群带来的稳固基础,透过优化产品组合和适时调整市场发展策略,充分运用自身优势,稳固我们作为品牌客户创新伙伴的独特定位,把握『疫后新常态』所带来的庞大商机。我们乐见市场需求随着行业调整已见复苏,对整体业务趋势将持续向好抱有信心,为品牌伙伴及股东创造长远价值。」



有关维珍妮国际(控股)有限公司

维珍妮国际(控股)有限公司于1998年在香港创立,是全球领先的贴身内衣制造商。透过采用创新设计制造(IDM)业务模式,维珍妮为国际知名品牌伙伴提供多种贴身内衣及功能运动类产品,包括胸围、运动胸围、内裤、塑身内衣、胸杯、功能运动服装、鞋履及防疫产品(如口罩及防护服)产品等。集团拥有两大策略据点──中国深圳的研发及生产基地,以及越南自集团于2016年扩产后成为重要的生产基地。



传媒垂询:

纵横财经公关顾问有限公司

区美馨 电话:(852) 2864 4815 电邮:maggie.au@sprg.com.hk

袁纯艺 电话:(852) 2864 4853 电邮:fanny.yuen@sprg.com.hk

高文萱 电话:(852) 2114 2370 电邮:rachel.ko@sprg.com.hk





Nov 27, 2020 18:22 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network