Friday, 27 November 2020, 09:19 HKT/SGT Share:

来源 网龙网络控股有限公司 网龙中标河南中小学人工智能教育服务平台项目

香港, 2020年11月27日 - (亚太商讯) - 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司(“网龙”或“本公司”,香港交易所股票代号:777)欣然宣布,本公司中标河南省中小学人工智能教育公共服务平台项目,将深度助力河南省人工智能与基础教育融合。



近年来,河南省在推动人工智能与教育的融合做了许多探索。2019年12月7日,河南省教育厅发布了《关于推进中小学人工智能教育的通知》,中小学人工智能教育公共服务平台的建设计划因而也提上了日程。平台建设的核心是融合教育信息化和人工智能教育一体,将逐步统筹全省教育信息化,汇聚教育大数据以辅助教育决策,并以分批上市的方式,服务河南省1700万师生。平台还将以人工智能为顶层规划布局,开展相关人工智能应用环境,普及基础课程,开展智适应学习,个性化学习等融合创新课堂及相关资源,软硬件工具应用推广、在线实训及考试、大赛服务等。



网龙高级副总裁俞飚表示:“中小学阶段学习人工智能,不仅仅是学习使用AI产品、AI编程的技术,更多是普及相应的基础知识,形成一些技术思维,拓展眼界,提升对AI技术的兴趣,为未来更专业的领域学习埋下伏笔。近年来,网龙专注投入AI+教育领域的探索与实践,制作出140万个学习目标,覆盖了K12教育的九大学科。未来网龙将结合自身在AI、VR等技术领域的优势,积极与各地教育部门、学校合作,促进新技术与教育的深度融合,推动数字教育向智能化、个性化、多元化方向发展。”



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司(香港交易所股份代号:777)是全球领先的互联网社区创建者,在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有悠久的优良往绩,覆盖用户数以亿计,包括建立中国首个网络游戏门户–17173.com及打造最具影响力的智能手机服务平台–91无线。



网龙成立于1999年,成功自主研发多个著名的旗舰游戏,包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》,是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外,网龙近年积极扩展在线教育业务,管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景,旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问 www.netdragon.com。



如有投资者垂询,敬请联络:

网龙网络控股有限公司

周鹰女士

投资者关系高级总监

电话:+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825

电邮:maggiezhou@nd.com.cn

网站:ir.nd.com.cn





Nov 27, 2020 09:19 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, Cloud & Enterprise, 业务, 教育, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network