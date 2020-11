Thursday, 26 November 2020, 15:02 HKT/SGT Share:

来源 朗华国际集团有限公司 朗华国际集团获纳入成为MSCI香港微型指数成分股 体现了资本市场对集团的未来发展和前景充满信心

香港, 2020年11月26日 - (亚太商讯) - 朗华国际集团有限公司 (「朗华国际集团」或「公司」,联同其附属公司统称为「集团」;港交所股票代号:8026.HK)欣然宣布,朗华国际集团获纳入成为摩根士丹利资本国际(「MSCI」)香港微型指数成份股,相关调整将于2020年11月30日收市后生效。



MSCI为全球投资者提供全球股票指数和基准相关产品和服务。MSCI香港微型指数是机构投资者中使用最广泛的股票基准之一。它涵盖了具有良好经营业绩和潜力的公司。该指数的评估乃基于若干关键因素,包括最低市值、自由流通市值和流动性。



朗华国际集团的管理认为,集团能成功获纳入成为MSCI香港微型指数成份股,体现了资本市场对朗华国际集团的发展和前景充满信心。这也证明了集团为实现可持续发展而进行的战略性业务重组和业务多元化发展所作出的巨大努力。



事实上,朗华国际集团一直积极寻求更多发展业务的机会,以推动集团的长远发展。在不断提升其珠宝批发及零售业务以及借贷业务的同时,集团还透过收购CBG Fintech Holdings Limited 80%的已发行股本,开拓了前景广阔的银行业务。随后,朗华国际集团于2020年11月9日,于阿斯塔纳国际金融中心(「AIFC」)向阿斯塔纳金融服务管理局递交了全面的银行牌照申请,预期可于2021年6月左右获得全面的银行牌照,并将于2021年8月启动试运营。此外,集团亦正积极把握粤港澳大湾区的发展机遇,依托这个中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,相信将为集团在不久的将来走向全球市场奠定基础。随着市场对多元化银行和金融服务需求的不断增长,数字银行正成为主流趋势,集团相信,这一新的业务板块将为集团带来巨大的推动力,并将进一步增加集团的收入。



朗华国际集团主席兼执行董事张春华先生表示:「我们很高兴能够获得资本市场的信任和支持,我们相信这将进一步提高朗华国际集团的声誉和股票流动性,实现其投资价值。在当今充满挑战的经济环境中,我们将审慎检讨集团现有业务中的商机,以更有效的方式重新分配集团资源。同时,集团将着重加强营销与管道资源,提高用户规模与产品质量。集团通过推行有效的业务重组和业务多元化战略,将有望保持可持续发展,并最终为集团股东带来最大利益。」



关于朗华国际集团有限公司

朗华国际集团有限公司 (「朗华国际集团」) 于1989年在开曼群岛注册成立,并于2000年3月在香港联合交易所GEM上市。 自2018年以来,朗华国际集团不断重组业务,使其收入来源更多元化,其主要业务包括珠宝批发及零售、借贷服务及于AIFC数字银行服务的运营。





