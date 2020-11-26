Thursday, 26 November 2020, 11:32 HKT/SGT Share: 背景强大优势突出 京东健康正式启动招股

香港, 2020年11月26日 - (亚太商讯) - 健康和更好的生活质量，是每个人都追求的主题。伴随着人口老龄化和食品安全环境卫生问题，加上疫情反复，医疗健康话题越来越受关注。



据星岛日报报道，近日即将赴港上市的京东健康，是中国领先的在线医疗健康平台，同时也是中国知名在线零售药房，根据弗若斯特沙利文报告，2019年公司实现总收入人民币108亿元，在线零售药房市场份额为29.8%。据悉，京东健康将于十二月八日正式登陆港交所。



零售药房全渠道布局 在线平台用户数量庞大



作为引领中国医药和健康产品供应链转型的先行者之一，公司旨在建设完整、全面的「互联网+医疗健康」产业生态，提供各式各样优质的医药和健康产品覆盖国民健康生活的方方面面。



如今，京东健康成功把握行业加速发展的趋势，在业内多个方面保持领先地位。公司通过自营、在线平台和全渠道布局相结合的运营模式，为用户提供「人在货在，随时随地」的一站式体验，公司的零售药房业务通过自营、在线平台和全渠道布局三种模式运营。



凭借强大的品牌知名度，京东健康的在线平台已经拥有庞大且不断增长的用户群、丰富的产品品类以及专有技术平台，与京东大药房形成良性互补、各挥优势。招股书数据显示，2017年、2018年、2019年及2020年上半年，公司分别拥有43.9百万、50.5百万、56.1百万及72.5百万个年活跃用户。截至2020年6月30日，在线平台上拥有超过9,000家第三方商家，平台上拥有超过1,000万的SKU。同时，公司的全渠道布局为用户提供当日达、次日达、30分钟、7*24快速送达服务，目前全渠道布局覆盖了超过200多个城市。



医疗团队强大 业务互联形成良性循环



在线医疗健康服务业务是京东健康的另一张王牌，公司充分发挥技术和供应链能力与优势，赋能医院、医疗机构、医生和专业人士，组建了一只由自有医生和外部医疗专家组成的医疗团队，跨越了不同科室和领域，7*24全天候为用户提供全方位的服务。



同时，公司与多家第三方医院和医疗健康机构合作，并发展消费医疗健康服务。截至2020年9月20日已组建一只由68,720名自有和外部合作医生组成的医疗团队。值得一提的是，在COVID-19期间，公司是中国第一家提供在线COVID-19核酸检测预约服务的公司。



此外，京东健康通过零售药房业务和在线医疗健康服务实现「医、药联动」，打造了一个死循环体系。此举让公司收获了良好的口碑效应并更好地服务用户，零售药房的买家同时是潜在高质量的医疗健康服务用户，而医疗健康服务用户又成为反哺零售药房和其他消费医疗健康服务的重要流量，两项业务相互促进，形成良性循环和共生的生态系统。



业绩增长迅速 背景实力强大



得益于公司卓越的品牌形象及令人信赖的质量保证，京东健康近年来发展迅速，数据显示，2017-2019年，公司的总收入分别为人民币56亿元、82亿元和108亿元，2020年前三个季度，公司的总收入为人民币132亿元，业绩持续稳定高速增长。



不仅如此，作为技术驱动型公司，京东健康还充分发挥供应链和技术能力，通过开发和经营公司平台赋能医疗健康价值链上的参与方，提升运营效率与优化医疗资源分配。另外，公司和京东集团在履约、技术、客服和营销等多领域进行紧密合作，使彼此之间产生强大的协同效应，帮助公司进一步巩固市场领先地位。



中国是医疗大国，医疗健康支出规模庞大且稳步增长。展望未来，在广阔的市场空间面前，京东健康作为行业中佼佼者，凭借着其独特核心竞争力和强大实力背景，可期待未来分享更大市场蛋糕，进一步释放盈利能力。





Nov 26, 2020 11:32 HKT/SGT

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