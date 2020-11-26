香港董事学会公布2020年度杰出董事奖得奖者

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|Thursday, 26 November 2020, 09:07 HKT/SGT
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来源 香港董事学会
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香港, 2020年11月26日 - (亚太商讯) - 香港董事學會公布2020年度杰出董事奖的得奖名单，标志奖项踏入20周年的重要里程碑。今年的奖项主题为「挑战时刻 领导先锋」，旨在表扬在极具挑战性的营商环境下发挥优秀领导力，带领企业走出困境、化危为机的杰出董事及董事局。
香港董事学会主席陶荣博士表示：「香港正面对着前所未见的复杂形势。政治因素多变难测，更适逢史无前例的疫情以及急速数码化，种种因素令商界难以规划及推行发展政策。在此情势下，作为企业掌舵人前瞻性及管治能力更形重要，必须在紧守企业原则的前提下快速应对，以保障持份者的权益。我们希望藉奖项表扬洞察先机、表现突出的董事，更希望藉各得奖者的优秀企业管治事例，为其他企业带来启发与鼓励，携手度过难关。」
2020年度杰出董事奖筹委会主席黄永恩律师表示：「以往要判断一个商业决定是否明智，或需要以年计的时间来验证。但在数码化的时代，商界汰弱留强的周期明显加速，我们可以轻易举出很多企业因一个决定而迅速由盛转衰的例子，反之亦然。现今的企业领袖比过往的任何时候更要懂得审时度势、随机应变，方能在浪涛中站稳阵脚。筹委会将今年的奖项主题定为『挑战时刻 领导先锋』，希望藉宣传一些企业迎合转变、度过难关的成功事例，树立香港企业管治水平的标杆，以充分准备面对未来的挑战。」
香港董事学会行政总裁徐尉玲博士表示：「企业管治是一个动态的进程，尤其在今日瞬息万变的营商环境中，企业董事更务须不断精进自身及学习新知识。香港董事学会推出的培训一直紧贴市场形势，让董事能掌握最新信息，从容面对挑战及开拓新机遇。香港董事学会一直致力提供适切董事培训及常规指引予会员外，亦是一个让董事相互分享和交流的平台，并在适当时候为会员及商界的代表发声。」
2020年度杰出董事奖各获奖组别的得奖者列表如下：
上市公司
执行董事：远东发展有限公司董事总经理 孔祥达先生
董事会：嘉利国际控股有限公司董事会
非上市公司
执行董事：
康业控股有限公司副主席及行政总裁 邝正炜工程师、太平绅士
至汇投资香港有限公司行政总裁及合伙人 李丹翔先生
法定／非分配利润组织
董事会：保险业监管局董事局
有关杰出董事奖
杰出董事奖于2001年推出，为亚洲首个同类奖项选举，自此成为企业社群一年一度具影响力的盛事。杰出董事奖选举旨在宣扬良好企业管治的重要性，表扬董事及董事会的优秀董事实务及企业管治，以及提高香港各界对优秀企业管治及董事职能专业化方面的关注。所有奖项均由公众提名。良好的企业管治对各类型组织皆具重要性，为鼓励所有董事实践专业董事守则，此奖项按公司类别及职责划分为不同组别，并从各组别中选出表现卓越的得奖者。公司组别包括上市公司、非上市公司及法定／非分配利润组织，职责组别则包括执行董事、非执行董事及董事会。
有关过往杰出董事奖详情，请浏览 https://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。
有关香港董事学会
香港董事学会为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是通过推广及制定优秀企业管治的标准及支持董事专业发展，以促进企业的成功长远发展。凭借由來自上市公司、非上市公司及法定／非分配利润组织的董事组成的广大会员基础，香港董事学会将继续发展多重策略以建立良好的企业管治架构。香港董事学会采用粤语及英语经营业务，其培训计划则以粤语、英语及普通话进行。网址: http://www.hkiod.com。
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2020年度杰出董事奖查询：
香港董事学会
苏佩君 +852 2889 9986/ odessa.so@hkiod.com
程颖姗 +852 2889 1414/ moni.ching@hkiod.com
Nov 26, 2020 09:07 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务, Banking & Insurance, Legal & Compliance, Local Business
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