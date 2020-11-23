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来源 网龙网络控股有限公司 网龙荣获《彭博商业周刊中文版》“年度上市企业2020”大奖

香港, 2020年11月23日 - (亚太商讯) - 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”,香港交易所股票代号：777）欣然宣布，近日，本公司于《彭博商业周刊中文版》主办的第五届“年度上市企业2020”活动中脱颖而出，荣获“年度上市企业2020”大奖。“年度上市企业2020”大奖旨在表扬有出色表现的上市企业及肯定其为经济作出的贡献，网龙本次获奖也代表了公司于教育及游戏业务的卓越表现获得了国际认可。



香港扮演着亚洲地区最主要的首次上市集资中心的角色，一直保持着国际金融中心的地位。《彭博商业周刊中文版》作为区内具影响力的财经杂志，本年举办第五届“年度上市企业2020”活动。《彭博商业周刊中文版》根据彭博终端机上的数据研究，从业绩表现、企业管治、投资者关系、拓展策略、企业社会责任、可持续发展、创新变革及风险管理共八大范畴对参选企业进行全面分析及筛选，再参考评审团的评分，以选出2020年度上市企业。本年度《彭博商业周刊中文版》邀得十位来自政界、商界、以及学界的领袖担任专业评审团。活动获得众多上市公司的踊跃参与，获奖公司均为来自各行各业的领军企业。



网龙获颁“年度上市企业2020”的殊荣，显示出资本市场及专业投资者持续认可公司的业务发展策略及投资价值。网龙依托多年来创建互联网社区所积累的技术与研发优势，积极布局全球化教育市场。今年，疫情加速了在线教育的发展，网龙旗下的在线教育平台获得数千万月活跃用户，公司一直推动的混合式学习模式及技术更得到多个国家的认可和支持。随着全球积极部署在线教育，网龙的产品在埃及、俄罗斯、泰国、加纳等均成功落地，为当地教学模式带来正面改变，从而实现本公司的“国家级战略”。未来，公司将继续推动业务快速增长，持续以科技赋能教育，推动全球教育数字化，促进教育公平。



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有悠久的优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户–17173.com及打造最具影响力的智能手机服务平台–91无线。



网龙成立于1999年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问 www.netdragon.com。



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网龙网络控股有限公司

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