Friday, 20 November 2020, 18:12 HKT/SGT Share: 兴业银行首家签署联合国《可持续蓝色经济金融倡议》

香港, 2020年11月20日 - (亚太商讯) - 近日,兴业银行成为联合国《可持续蓝色经济金融倡议》(以下简称《倡议》)的全球第27家签署机构和第49家会员单位,也是首家中资签署机构和会员单位,携手打造可持续的蓝色经济,支持联合国可持续发展目标(SDG)的实现。



据了解,《倡议》在全球范围内目前已有50家签署机构和会员单位,由联合国环境规划署金融倡议(UNEP FI)作为管理机构,帮助和引导银行、保险和投资者推动14条《可持续蓝色经济金融原则》的采纳与落实。这些原则为可持续海洋经济融资提供了指导框架,主要内容包括支持可持续海洋经济发展的投资和项目,识别和重视相关合规情况和风险,对经济、环境、社会效应进行适当披露,积极分享支持可持续海洋经济发展的经验等。



“金融机构通过其产品、服务和客户关系可以帮助保卫海洋,为蓝色经济的可持续转型提供资金。相信这些原则的落实将有助于海洋的保护和可持续利用,减少‘蓝色经济’投资风险。” 联合国环境规划署金融倡议(UNEP FI)相关负责人表示。



我国是海洋大国,拥有约300万平方公里主张管辖海域,1.1万余海岛,海洋资源丰富,蓝色经济在我国经济发展中举足轻重。2019年《政府工作报告》就提出,大力发展蓝色经济,保护海洋环境,建设海洋强国。人民银行、银保监会、海洋局等八部委也联合发布《关于改进和加强海洋经济发展金融服务的指导意见》,推动蓝色经济金融供需的有效对接。



作为绿色金融先行者,兴业银行2013年便在国内首家推出了水资源利用和保护综合解决方案,并将其作为重点支持领域,持续加大投入,提供多元化、全方位金融支持,在该行约1.2万亿绿色融资余额中占比超过1/3。依托水资源利用保护领域的领先优势,兴业银行在支持蓝色经济发展方面也走在前列。日前该行落地我国首单蓝色债券,募集资金用于海水淡化项目建设,并在国际资本市场上成功发行中资股份行首单境外蓝色债券。



“加入《倡议》既有利于银行自身在绿色金融产品创新、环境和社会风险管理、ESG体系建设等方面的深化和提升,也可以通过金融服务推动‘海洋健康’,加速海洋资源可持续利用和转型,以蓝色经济推动绿色可持续发展。”兴业银行绿色金融部负责人表示。





Nov 20, 2020 18:12 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network