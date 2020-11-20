Friday, 20 November 2020, 10:05 HKT/SGT Share:

来源 中国天保集团发展有限公司 中国天保集团荣获2019/2020年度公益卓越奖

香港, 2020年11月20日 - (亚太商讯) - 中国河北省涿州市知名房地产开发商及建筑公司 ── 中国天保集团发展有限公司（「天保集团」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：1427.HK），欣然宣布公司在2020年11月19日荣获由香港公益金授予的2019/2020年度周年公益卓越奖，用于表彰对香港公益金慈善活动所做的积极贡献。



香港公益金于1968年成立，是一间非政府、非牟利、财政资源独立及管理自主的机构，服务香港已超越五十年。2020年是充满挑战的一年，世界经济及环境面临着疫情的困扰，但在2019/2020年度，香港公益金活动仍然筹集了2.97亿港元，这些捐款将用于社会的165个会员机构，惠及250万受益人。此次香港公益金由香港特别行政区行政长官林郑月娥女士、大紫荆勋贤GBS和香港公益金会长李业广GBM太平绅士主持仪式。



在2019年11月11日，中国天保集团发展有限公司成功登陆资本市场，并向香港公益金成功捐出可观善款。天保集团在上市一年内，集团始终保持建筑先行，地产跟上的业务发展策略，以为员工谋幸福、为企业求发展、为社会做贡献、为投资者增回报为公司核心价值观，成为行业发展卓越推动者。与此同时，中国天保集团力争做人类高质量宜居生活体的缔造者，坚持稳健经营、积极探索、努力创新，得到了社会对公司未来发展前景的期许与认可。



集团一直以规范管理、精心施工、创建精品、奉献业主为方针指引，希望建设低碳、环保、和谐、幸福的人文居住环境，集团通过慈善捐款以身作则，提升社会弱势群体关注度，切实履行企业社会责任。未来将以持续的资源投入支持公益、传递爱心，传递希望。



关于中国天保集团发展有限公司



中国天保集团发展有限公司是一家位于中国河北省涿州市的房地产开发商及建筑公司，业务范围广泛，包括规划设计、建设工程、物业销售、投资及运营。截至2020年6月30日，集团已拥有包含20个房地产项目的多元化组合，其中包括18项住宅物业、一项投资物业及一间酒店，其全部由集团拥有及开发。于20个项目中，有9个为已竣工项目，6个为在建项目及5个为持作未来开发项目。截至2020年6月30日，集团拥有的土地储备总建筑面积为1,975,000平方米。集团所收购的土地储备主要位于发展潜力较大的城市，如涿州及张家口。集团于2019年11月11日在香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。

如欲获得更多天保集团数据，请浏览公司网站 http://www.chinatbjt.com。



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