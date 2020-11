Thursday, 19 November 2020, 22:07 HKT/SGT Share:

来源 中国动力(控股)有限公司 中国动力向菲律宾交付首款冷气电动巴士 积极开拓海外市场 把握汽车现代化商机

香港, 2020年11月19日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供货商中国动力(控股)有限公司(「公司」;股份代号:476,连同其附属公司,统称「中国动力」或「集团」)欣然公布集团已向菲律宾第三大城市——达沃(Davao)交付电动巴士。此次成功取得合约除反映集团致力开发海外市场外,同时亦突显集团在新能源汽车市场的竞争优势。



中国动力已向菲律宾第三大城市——达沃(Davao)交付电动巴士



中国动力为菲律宾市场专门定制该款电动巴士作市内客运用途。该电动巴士以可快充的锂离子电池运作,配备全套空调设施以及专为残疾人士和长者设计的可伸缩斜板,创菲律宾公共交通网络的先河。该电动巴士装置的先进云端软件,可侦测潜在维修问题,使其能够为大众提供有效、可靠和舒适的运输服务。



中国动力行政总裁 Miguel Valldecabres Polop先生表示:「菲律宾计划于2030年前将21% 的汽车更换成电动汽车,意味数以千计的小型汽车(即吉普尼)将被取代,我们相信当地有庞大的商机。我们十分高兴能与菲律宾第一间电动巴士营运商Global Electric Transportation(「GET」)合作,致力协助我们实践为环保和社会作出贡献的承诺及决心。此次合作无疑为中国动力奠下重要的里程碑。」



菲律宾现时约有270,000辆专营吉普尼 ,为当地最普遍的交通工具。大部分吉普尼使用二手及维修不善的引擎,引致严重的空气污染。根据当地政府制定的电动车全面发展蓝图,预计约60,000辆吉普尼将进行现代化。



GET作为其中一家提供零排放车辆以取代吉普尼的业内翘楚,旨在为菲律宾带来无污染交通工具,改善当地人民的生活条件。



中国动力主席张韧先生相信该电动巴士订单反映集团雄厚实力。他表示:「中国动力成功在菲律宾推出电动巴士,进一步说明中国动力的核心技术在蓬勃的新能源汽车市场中具备优势。加上本月初在香港推出的首辆电动无障碍小巴,我们有信心在海内外获取更多订单,为集团带来理想的回报,实现可持续发展策略。」



中国动力(控股)有限公司为中国新能源商用车的先行者和实践者,拥有专用汽车客车和新能源客车整车生产资质。在新能源平台化电系统及关键零部件、结构的轻量化、燃料电池系统集成技术、智能网联技术等方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的提供商。集团有2个生产基地:其一位于重庆武隆区,其二位于重庆綦江区。同时,集团着力开拓香港和海外市场。旗下多款新能源商用车,通过国内工信部公告上市销售。



