Wednesday, 18 November 2020, 14:11 HKT/SGT Share: 华泰证券与彭博宣布启动全球战略合作 深植数字与科技领域,开展数据、平台等多方面合作

北京, 2020年11月18日 - (亚太商讯) - 今日,华泰证券股份有限公司(「华泰证券」)与全球领先的商业、金融信息和新闻信息提供商彭博联合宣布建立全球战略合作伙伴关系,双方将依托华泰证券领先的金融服务背景,以及彭博全球网络和数据,在金融科技、做市业务、指数产品、风险管理等多个领域展开合作,推动华泰证券的金融科技变革和国际化业务发展。







以科技驱动增长是当前全球金融行业的主流发展趋势和焦点,也是此次华泰证券和彭博战略合作的核心。双方将透过紧密合作,深入挖掘全球金融数据信息的价值,合力开发自动化工具,以金融科技赋能华泰证券长期稳健发展。



华泰证券首席执行官周易先生表示:「随着全球金融机构数字化转型驶入快车道,华泰证券透过信息技术领域的高水位投入,并充分运用数字化思维和手段全面改造业务与管理模式,积极布局大数据、人工智能、云计算等前沿领域,共同构建金融服务生态。彭博在金融信息服务、企业级数据和风险评估方面拥有全球领先的技术优势和丰富经验。借着彭博进入中国内地25周年,我们很高兴与彭博携手启动全球战略合作,相信此次合作将推动华泰证券在金融科技变革的进程,强化行业竞争优势,加快华泰的国际化发展步伐。」



11月16至19日,彭博与中国国际经济交流中心、国际战略研究所(IISS)和曼德拉发展研究所(MINDS)共同举办在线2020年「创新经济论坛」,周易先生代表华泰证券参会,与超过650多位全球嘉宾讨论后疫情时代全球经济的机遇与挑战。



彭博亚太区总裁李冰先生表示:「新冠肺炎疫情对全球金融行业带来挑战的同时也在加速数字化改革进程。华泰证券是中国率先提出全面数字化转型的金融机构。我们非常期待透过此次战略合作,双方在数字化和科技创新服务等领域展开深入合作,相信双方的合作将成为彭博与中资券商开展深入合作的典范。彭博进入中国内地市场25年来,致力成为中国金融机构的全天候合作伙伴,为他们提供全球领先的数据和技术支持,提升国际竞争力,促进中国金融行业不断发展。」



华泰证券自1991年成立以来,把握市场机遇的同时积极探索金融科技转型,发展成为中国领先的科技驱动型证券集团,成功登陆上海、香港和伦敦三地证券市场,目前正步入国际化发展的全新阶段。彭博是全球领先的金融数据、信息、分析和科技提供商,透过彭博终端和彭博企业级数据和产品业务为全球金融机构提供专业金融信息服务。



关于华泰证券

华泰证券股份有限公司(「华泰证券」或「公司」)是一家领先的科技驱动型综合证券集团。自1991年成立以来,华泰证券积极把握中国资本市场改革开放的历史机遇,在业内率先以金融科技助力转型,用全业务链服务体系为个人和机构客户提供专业、多元的证券金融服务,综合实力和品牌影响力位居国内证券业第一方阵,步入国际化发展的全新阶段。如需了解更多信息,请访问 www.htsc.com。



关于彭博

彭博是全球领先的商业、金融信息和新闻信息提供商,透过强大的集信息、专家及观点为一体的动态网络为全球决策者带来关键优势。彭博精于以创新的技术来快速、精准地传递数据、新闻和分析,这也是彭博终端的核心优势所在。依托彭博核心优势,彭博企业解决方案借助科技手段,帮助客户更加高效地实现跨机构的数据和信息的获取、整合、分发及管理。如需了解更多信息,请访问 www.bloombergchina.com,或申请产品介绍及演示。



媒体联系人

华泰证券

姚阅川 yuechuan.yao@htsc.com



彭博

顾歆悦 igu3@bloomberg.net





Nov 18, 2020 14:11 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network