来源 中华燃气控股有限公司 中华燃气控股有限公司宣布完成发行本金额为97,800,000港元之可换股债券之认购协议

香港, 2020年11月18日 - (亚太商讯) - 中华燃气控股有限公司(「本公司」;股份代号:8246)及其附属公司(统称「本集团」)今日宣布完成了发行本金总额为97,800,000港元的可换股三年期债券认购协议,此债券的认购方为开源控股有限公司(股份代号:1215)之全资附属公司。所得款项用作本集团提升现有业务及营运资金。



董事会认为此举不但为本集团提供机会加强财务状况,扩阔及优化本集团的股东及资本基础,同时亦可为开展与认购方建立策略联盟奠定良好基础,因此对前景感到乐观。



开源控股为香港联合交易所主板上市公司,主要从事投资控股,其主要股东之一为2019年胡润百富榜排名第65位的著名中国成功商人杜双华,其国内业务遍及钢铁生产、物流、银行及地产发展等。开源控股旗下附属公司则主要经营酒店业务及融资业务。



此批可换股债券相当于本公司于协议完成日的现有已发行股本约10.00%及本公司经发行换股股份扩大的已发行股本约9.09%。本公司共有 3,622,136,000股已发行股份。初步换股价为每股换股股份0.27港元(可予调整)。



于本公布日期,假设并无进一步发行或购回股份,并假设可换股债券获悉数兑换,则可换股债券将兑换为362,222,222 股换股股份,相当于本公司于本公布日期的现有已发行股本约10.00%及本公司经发行 换股股份扩大的已发行股本约9.09%。所得款项用作本集团提升现有业务及营运资金。



中华燃气控股有限公司

中华燃气控股有限公司主要提供多元化综合新能源服务,其中包括煤改气供热的技术开发,工程和咨询服务,供应液化天然气以及买卖新能源相关工业产品;集团并从事物业投资业务。



传媒垂询:

杨莹莹

溢星传播有限公司

电话:+852 2581 0168

电邮:news@joviancomm.com





