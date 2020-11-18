中华燃气控股有限公司宣布完成发行本金额为97,800,000港元之可换股债券之认购协议

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|Wednesday, 18 November 2020, 10:20 HKT/SGT
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来源 中华燃气控股有限公司
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香港, 2020年11月18日 - (亚太商讯) - 中华燃气控股有限公司（「本公司」；股份代号：8246）及其附属公司（统称「本集团」）今日宣布完成了发行本金总额为97,800,000港元的可换股三年期债券认购协议，此债券的认购方为开源控股有限公司（股份代号：1215）之全资附属公司。所得款项用作本集团提升现有业务及营运资金。
董事会认为此举不但为本集团提供机会加强财务状况，扩阔及优化本集团的股东及资本基础，同时亦可为开展与认购方建立策略联盟奠定良好基础，因此对前景感到乐观。
开源控股为香港联合交易所主板上市公司，主要从事投资控股，其主要股东之一为2019年胡润百富榜排名第65位的著名中国成功商人杜双华，其国内业务遍及钢铁生产、物流、银行及地产发展等。开源控股旗下附属公司则主要经营酒店业务及融资业务。
此批可换股债券相当于本公司于协议完成日的现有已发行股本约10.00%及本公司经发行换股股份扩大的已发行股本约9.09%。本公司共有 3,622,136,000股已发行股份。初步换股价为每股换股股份0.27港元（可予调整）。
于本公布日期，假设并无进一步发行或购回股份，并假设可换股债券获悉数兑换，则可换股债券将兑换为362,222,222 股换股股份，相当于本公司于本公布日期的现有已发行股本约10.00%及本公司经发行 换股股份扩大的已发行股本约9.09%。所得款项用作本集团提升现有业务及营运资金。
中华燃气控股有限公司
中华燃气控股有限公司主要提供多元化综合新能源服务，其中包括煤改气供热的技术开发，工程和咨询服务，供应液化天然气以及买卖新能源相关工业产品；集团并从事物业投资业务。
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杨莹莹
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Nov 18, 2020 10:20 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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