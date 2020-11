Tuesday, 17 November 2020, 17:22 HKT/SGT Share:

来源 金山软件有限公司 金山软件公布2020年第三季度业绩 WPS Office技术实力持续提升 持续打造完善的办公生态系统

扩展网络游戏业务布局 增强长期发展潜力

香港, 2020年11月17日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司(「金山软件」或「公司」,香港联交所股份代号:03888)公布截至2020年9月30日止三个月(「回顾期」)未经审计之第三季度业绩。



回顾期内,金山软件录得收益人民币1,397.3百万元,较去年同期增长34%。其中,来自网络游戏、办公软件及服务及其他的收益分别占总收益的56%和44%。毛利为人民币1,157.8百万元,较上年同期增长40%;营运溢利为人民币361.5百万元,较上年同期增长120%。



金山软件主席雷军先生表示:「公司业绩在第三季度保持稳定发展。我们出色的成绩主要得益于市场对金山办公业务的认可度持续提升,以及我们对精品游戏的持续创新。办公软件方面,授权业务和订阅服务同比高速增长,我们仍在不断探索办公软件行业的技术更新,不断优化用户体验,积极巩固在线协作办公产品方面的竞争优势。在网络游戏领域,我们将一如既往地持续改进创新,促进游戏开发与运营能力,不断扩展新的游戏类型。」



金山软件首席执行官邹涛先生表示:「尽管受到疫情的影响,我们在第三季度仍然录得收益人民币1,397.3百万元,按年增长34%,彰显我们业务的强劲韧性。第三季度办公软件及服务及其他业务、以及网络游戏业务收益均保持强劲的增长势头,分别按年增长59%及19%。」



业务回顾



办公软件及服务及其它

2020年第三季度,办公软件及服务及其他业务的收益按年增长59%至人民币609.1百万元。在软件授权业务方面,来自政府及企业市场业务保持高速增长。通过不断强化技术实力和推广力度,金山软件进一步提升其在多个区域政企市场的服务和品牌影响力,并与传统行业头部客户保持了紧密的合作。



第三季度,金山办公举办了第二届办公应用开发者大会,汇集办公上下游近200家生态伙伴。回顾期内,金山办公发布了WPS公文写作和金山文档在线预览等办公创新产品,并实现了WPS for Linux版与搜狗输入法Linux版的深度集成。同时,金山办公于第三季度完成了北京数科网维技术有限责任公司的收购。未来,基于与数科网维在技术及产品发展上的结合,有望助力政企客户实现「流版签一体化」。



本季度,金山办工个人订阅业务保持高速增长。公司继续开辟市场推广渠道,如直播带货。此外,金山文档成为第31届世界大学生运动会办公软件官方供货商,并同时发布了金山文档教育版。金山办公还与清华大学签订智慧校园办公合作框架协议,进一步精耕细分行业市场。



网络游戏业务

得益于旗舰端游《剑网3》的持续发力,第三季度网络游戏业务录得收益人民币788.2百万元,按年增长19%。2020年8月28日,端游《剑网3》举行十一周年发布会,为玩家带来了全面的技术优化和内容革新。同时,我们介绍了其在影视、音乐、动画、舞台剧及电竞等方面的发展计划,以进一步巩固原创IP的用户基础和长远的发展潜力。2020年10月29日,旗舰端游《剑网3》推出年度资料片《奉天正道》,新一季更丰富的游戏内容,为玩家带来更优的游戏体验。此外,《剑侠情缘手游》已更名为《新剑侠情缘:缘起忘忧》,并全面革新内容,获得玩家的广泛好评 。



雷军先生总结道﹕「第三季度,尽管面临动荡的经济环境和复杂的国际形势,我们整体业务表现依然稳定,并对自身的宏观战略、商业模式、经营韧性以及未来前景充满信心。公司将进一步加强研发力量、提升运营效率、推进产品和服务创新,为用户提供卓越体验,实现业务的可持续增长,为股东和合作伙伴带来丰厚回报。」



关于金山软件有限公司

金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司,旗下拥有西山居及金山办公两家子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施,金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型,并形成以互动娱乐及办公软件为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有超过5,000名员工,在国内享有重要的市场份额。更多详情,请浏览 http://www.kingsoft.com。



金山软件投资者关系:

吕 欧 电话:(86) 10 6292 7777 电邮:ir@kingsoft.com



如有垂询,请联络伟达公共关系顾问:

杜思达 电话:(852) 2894 6264 电邮:kingsoft@hkstrategies.com





