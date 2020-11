Tuesday, 17 November 2020, 15:36 HKT/SGT Share: 金科服务今日登陆港交所开盘高开3% 未来表现可期

香港, 2020年11月17日 - (亚太商讯) - 今日,金科服务(9666.HK)正式挂牌上市,根据早前的公告,金科服务的发售价已厘定为每股44.7港元,以此计算每手约为4470港元,集资额约为57.38亿港元,中信证券、华泰国际为联席保荐人。公开发售及国际发售均获超额认购,其中公开发售部分超额认购近11.17倍,今日开盘大涨3%报46.05港元。



金科服务是中国领先、西南第一的综合智慧物业服务商,近年来,金科服务通过开发商扩张带动、深耕重点区域、强化市场竞标能力等多举措大幅提升管理面积,不断拓展商业版图。根据招股书资料,截至2020年6月底,金科服务拥有843个已订约物业管理项目,合同总建筑面积约为2.56亿平方米,及487个物业管理项目,在管总建筑面积约为1.30亿平方米。



多业态发展布局 行业中脱颖而出



金科服务以客户需求为导向,开发了多元业务模式,建立了金管家、金悦家、金慧家三大服务体系,以确保业务线的一致性和质量。凭着标准优质的服务,和领先市场的客户满意度,配合公司优质的资源整合及市场拓展效益,使金科服务有能力扩大其战略版图。金科服务全部合同总建筑面积中外拓项目的合同建筑面积由2017年的8733万平方米增加至2020年上半年的1.46亿平方米;此外,金科服务外拓项目的在管总建筑面积由2017年的2029万平方米增加至2020年上半年的6287万平方米,占比由32.5%上升至48.5%。这变化反映出金科服务已得到市场的认可,其规模增长及发展布局具想象空间。



除了加速外拓非住宅领域的布局之外,金科服务秉承「 共融、共建、共享」 的发展理念,与多个部门建立长期战略合作伙伴关系,并为商写楼宇、产业园区、政府公建、高校医院、轨道交通、旅游景区、企事业单位等多个种类提供管理服务。金科服务在管非住宅物业面积由2017年的368万平方米增加至2020年上半年的2104万平方米,按年稳健地逐步增长。非住宅领域相对于住宅物业往往有更高的物业费和高收缴率,由此可见,金科服务的外拓能力有助于加深在行业中的竞争力,并在未来有一定的发展潜力。



科技赋能服务 料成行业领军者



金科服务以客户满意度为核心理念,致力加强多元化增值服务体系建设,不断升级小区基础服务,以充分满足客户不同需求并进一步提升用户体验。为了有效解决小区服务带来的难点,金科服务致力应用科技技术,以数据+应用、AI+服务的方式不断为服务产品升级。打造了天启大数据中心,开展了大小区平台、大管家平台、大营运平台三大智能应用平台建设,全力接入智能服务能力。



除此之外,金科服务还把智慧服务引进城市服务领域,为不同业态提供定制化的智慧服务解决方案。借助科技赋能解决物业行业作为劳动密集型行业的根本痛点,透过借助大数据、物联网、场景等多样式层面的连接,全力打造智慧生活生态圈,进一步提升企业经营效益、优化客户体验、提升用户粘性等价值点,亦有助于减少公司对于基层劳动力的过度依赖。随着科技的发展,行业正渐渐走向更精准化、更智能化的层面,这也特显金科服务在科技赋能下有望成为行业的引领者。



获基石投资者青睐 稳扎稳打未来可期



金科服务凭借良好的财务状况、优良的质地及长期稳定的发展势头获得了基石投资者的青睐。招股书显示,公司已与10家基石投资者订立基石投资协议,包括泰康人寿、高瓴资本、雪湖资本、中金启融基金等机构,以及UBSAM、MWAL等多家海外投资机构,阵容豪华。高质量的基石投资者,也为公司未来股价的表现打下了坚实基础。华盛证券分析师聂振邦亦预料,金科服务的基石投资认购比例较多,反映对公司前景有信心,股价长远料向好。



金科服务从成立至今,凭借20年来的沉淀和积累,已拥有全国领先的行业地位及卓越的品牌影响力,并连续十三年蝉联中国物业服务百强企业。目前公司在物业行业中稳扎稳打,业绩持续增长不断突破。金科服务是次上市,将为公司业务的发展提供更多元化的融资管道,扩大其在行业内的竞争优势,进一步巩固其在行业内的地位,未来公司更有望加速成长为物业服务行业的巨头。







Nov 17, 2020 15:36 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network