网龙连续8年入选中国互联网综合实力百强企业

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|Monday, 16 November 2020, 09:01 HKT/SGT
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来源 网龙网络控股有限公司
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香港, 2020年11月16日 - (亚太商讯) - 近日，中国互联网协会在北京举办《中国互联网企业综合实力研究报告（2020）》发布会暨百家企业高峰论坛。会上公布了2020年中国互联网综合实力百强企业和中国互联网成长型前20家企业名单，网龙网络公司再次荣登互联网企业百强榜单。
中国互联网协会自2013年开展中国互联网企业综合实力研究，至今已经8年，互联网企业百强榜单是中国互联网行业“含金量”最高的年度榜单之一，是评价中国互联网企业综合实力的重要品牌及社会各界了解中国互联网领军企业发展状况的重要渠道。据介绍，有21家企业连续8年入围互联网综合实力百强榜，网龙是其中之一。
《中国互联网企业综合实力研究报告（2020）》显示，中国互联网综合实力前百家企业2019年营收规模创历史新高，互联网业务收入达3.5万亿元，整体规模较去年增长28.2%。总体盈利规模迈上新的台阶，营业利润总额达3174.9亿元。同时，前百家企业发展质量保持在较高水平，商业模式日趋成熟且具有较高可持续性。
作为全球领先的互联网社区创建者，网龙凭借先进的自主研发技术，加快推进5G、人工智能、大数据等技术与教育的融合，打造面向全球的百亿级互联网教育企业。通过近年来的教育战略投资，网龙的教育版图至今已超过190个国家和地区、超1亿用户、200余万间教室。在游戏方面，网龙是首批开拓国际市场并成功运营的中国网游企业，产品已覆盖英、法、西、阿拉伯等11种语言区域180多个国家和地区。
未来，网龙将继续创新探索、不断开拓，推动新技术与教育的融合，为广大师生提供多样化的信息化教学工具、精品数字教学内容，提高教师信息素养和信息化教学能力；并且通过AI、大数据等技术，助推教育信息化向智能化转变，持续探索更有体验性(Engaging)、更有效率(Efficient)、更有效果(Effective)的“3E未来教育”。
Nov 16, 2020 09:01 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, Cloud & Enterprise, 业务, 教育, Artificial Intel [AI]
http://www.acnnewswire.com
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