Friday, 13 November 2020, 10:41 HKT/SGT Share: 皓天财经集团与ISS旗下ICS达成战略合作

香港, 2020年11月13日 - (亚太商讯) - 皓天财经集团有限公司（以下简称「皓天财经集团」或「皓天财经」，股份代号：1260.HK）宣布，与Institutional Shareholder Services (以下简称「ISS」)之全资子公司ISS Corporate Solutions (ICS)达成战略合作。ISS是全球领先的企业治理、责任投资解决方案、市场情报和基金服务提供商。ICS是一家领先的薪酬、治理以及可持续发展工具和咨询服务提供商，帮助企业提高股东价值和降低风险。







皓天财经集团是香港市场上唯一一家可同时提供财经传讯、投资者关系、财经印刷、国际路演、品牌推广、ESG报告、企业猎头、IPO投资、资产管理和法定及商业保险的「十位一体」服务模式的大型财经公关传讯集团，为首次公开发售客户（指拟于香港联交所上市之公司）及非首次公开发售客户（包括私营企业或已于香港联交所上市之公司）提供全链条金融服务。一方面为中国客户提供新的海外咨询服务，带领中国内地企业「走出去」；另一方面协助国际企业建立他们在亚洲的卓越优势，促成在中国地区的跨领域合作。



皓天财经集团与ICS此次双方达成深入的战略合作，将发挥各自优势与专业能力，共同为上市企业提供更优质的服务，实现双赢。



皓天财经集团控股有限公司

皓天财经(股份代号：1260.HK)作为目前全球唯一一家于港交所挂牌的大型综合性财经传讯集团，将一如既往的为客户提供高质量的「一站式」、十位一体的财经传讯服务，包括：财经传讯、投资者关系、国际路演、财经印刷、品牌推广、ESG报告、企业猎头、股权投资、资产管理、法定及商业保险。同时，皓天财经必将秉承「客户的成功是我们最大的动力」这一宗旨，为每一个客户提供量身定做的服务，务求成为上市客户的首选长期合作伙伴。











Nov 13, 2020 10:41 HKT/SGT

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