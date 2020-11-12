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来源 中汇集团控股有限公司 中汇集团（0382. HK）获纳入MSCI中国全股票小型股指数

香港, 2020年11月12日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区（「大湾区」）最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股票编号：0382.HK）欣然宣布，本集团将获纳入MSCI中国全股票小型股指数（ MSCI China All Shares Small Cap Index ）成份股，自2020年11月30日收市起生效。



MSCI (Morgan Stanley Capital International) 指数是全球投资者常用作投资选股标准的基准指数之一。作为MSCI指数之一，MSCI中国全股票小型股指数旨在衡量中国市场小型股分部的表现，涵盖经营业绩良好且具有坚实潜力的公司，具有较高的参考价值。本集团认为，中汇集团获纳入MSCI中国全股票小型股指数，显示资本市场对本集团表现及价值之肯定，预期将扩阔本集团之股东基础及增加股份成交流动性，从而实现本集团之投资价值及提高本集团在资本市场之知名度。



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股票编号：0382.HK）为粤港澳大湾区最大的民办商科高等教育集团，及教育行业中拓展国际市场的早期先行者。截至2020年8月31日止年度，本集团的在校学生人数为35,453名，旗下拥有5间国内外学校。



于中国，本集团目前于广东省运营两家中国民办高等教育机构，即本科院校广东财经大学华商学院及大专院校广州华商职业学院，以大商科、大健康及IT为主要课程设置战略重点；于海外，本集团于澳大利亚运营一家经澳大利亚技能质量署ASQA许可的民办职业教育机构，即澳洲国际商学院（Global Business College of Australia或GBCA），提供职业教育课程和其他非学历短期课程，澳洲国际商学院是经澳大利亚政府批准的首所中国国际教育机构。本集团亦于2019年12月收购了一间经新加坡教育部EduTrust权威认证的民办职业教育机构，即新加坡中汇学院（Edvantage Institute (Singapore)或EIS）（前称NYU Language School），提供长短期语言培训课程及各类文凭及高级文凭课程。此外，2020年上半年，本集团旗下澳大利亚中汇学院（Edvantage Institute Australia或EIA）获得澳大利亚高等教育质量与标准署TEQSA认证和许可，是本集团第一间同时提供及颁发本科和硕士学位的高等教育机构，预计于2020年11月开课。





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