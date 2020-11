Thursday, 12 November 2020, 16:27 HKT/SGT Share:

来源 中国动力(控股)有限公司 中国动力推出香港首辆电动无障碍小巴 提升绿色运输标准 促进社会关爱共融

香港, 2020年11月12日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供应商中国动力(控股)有限公司(股份代号:476,连同其附属公司,统称「中国动力」或「集团」)宣布,集团自主研发的纯电无障碍智能小巴今日正式登陆香港,成为本港首辆电动无障碍小巴,并于香港科学园举行启动礼,让环保科技界、汽车业界及社会福利界代表,深入了解其有效环保节能、配合社会共融需要的特点。



中国动力主席张韧先生(左八)与环境保护署副署长冯浩然先生(左七)及其他主礼嘉宾一起主持本港首辆电动无障碍小巴的启动礼。



中国动力自主研发的纯电智能无障碍小巴可随客户需求安排车内座位,配合低地台及无障碍通道,尤其适合残疾人士及长者乘坐。图为中国动力主席张韧先生(左一)及路向四肢伤残人士协会主席严楚碧女士(左二)。



该款7米纯电智能无障碍小巴使用高效能磷酸铁锂电池,行车时无污染排放,每次充电只需30至60 分钟,便能走200公里,装置首次应用于小巴的「自动紧急刹车系统」、车道偏移警示系统和疲劳驾驶警报器,大幅提高车辆的行驶安全和稳定性。



中国动力行政总裁Miguel Valldecabres Polop先生相信,该款电动小巴不单引领香港小巴环保及安全的新标准,更兼备推动社会共融的优势。他指出:「在香港,公共运输工具空间窄、梯级多,往往成为行动不便人士不愿出门参与活动的阻力。集团明白他们的难处,特别针对香港路面情况,设计出这款车内空间宽敞的小巴,在安装12张一般座椅之后,仍可停放4张轮椅,而且地台特低,方便残疾人士及长者乘坐,解决他们出门难的困扰。」



中国动力主席张韧先生表示:「集团的7米纯电智能无障碍小巴行车顺畅,安全度高,且零排放,有助改善路边空气质素,完美体现集团掌握的新能源汽车核心技术,加上各种无阻碍设施,相信将深受本港医疗及社福机构欢迎。中国动力有信心凭借超卓的技术优势和产品质量,开拓本港电动汽车销售业务,同时加快争取东南亚、南美、及欧洲等海外市场订单的步伐,进一步壮大集团的业务规模,以提升产能、改善运营效益,获得更理想的回报。」



关于中国动力(控股)有限公司(股份代号:476)

中国动力(控股)有限公司为中国新能源商用车的先行者和实践者,拥有专用汽车客车和新能源客车整车生产资质。在新能源平台化电系统及关键零部件、结构的轻量化、燃料电池系统集成技术、智能网联技术等方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的提供商。集团有2个生产基地:其一位于重庆武隆区,其二位于重庆綦江区。同时,集团着力开拓香港和海外市场。旗下多款新能源商用车,通过国内工信部公告上市销售。



