Thursday, 12 November 2020, 14:35 HKT/SGT Share:

来源 冠科美博 APOLLOMICS(冠科美博)APL-102 I期临床研究获得中国新药临床试验批件

香港, 2020年11月12日 - (亚太商讯) - 2020年11月12日，中国杭州市和美国福斯特市报导，Apollomics, Inc.(冠科美博)，一家致力于发现和开发肿瘤靶向和免疫新药及其组合疗法的创新生物制药公司今天宣布，APL-102获得中国国家药品监督管理局(NMPA)药品审评中心(CDE)核准签发的《药物临床试验批准通知书》，批准启动APL-102 I期在晚期实体瘤患者中进行药代动力学(PK)和耐受性研究。



公司联合创始人、董事长兼首席执行官余国良博士表示：「APL-102是我们自主研发的一个小分子多激酶抑制剂。临床前研究中，它在肝癌、乳腺癌、结肠直肠癌、胃癌、食道癌和非小细胞肺癌的患者来源的肿瘤移植小鼠模型(PDX)中表现出广泛并且很强的抗肿瘤活性，具有优异的口服生物利用度，且毒性较低。APL-102不仅有可能作为单一药物治疗患者，也具有和免疫治疗等进行联合治疗的巨大潜力。」



关于APL-102

APL-102是一种口服多激酶抑制剂(MTKi)，针对几种关键的致癌驱动因子。 APL-102抑制受体酪氨酸激酶(RTKs)和丝氨酸/苏氨酸激酶，包括：血管生成，血管内皮生长因子受体(VEGFR)和血小板衍生生长因子受体(PDGFR)；丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)途径，B-RAF和C-RAF；RET，CSF1R，DDR1和c-KIT。



Apollomics拥有APL-102全球的临床开发、生产和商业化销售权利。



关于Apollomics, Inc.

Apollomics, Inc.(冠科美博)是一家创新型生物制药公司，由OrbiMed Asia(奥博资本)在创立之初孵化，致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法，在美国加州福斯特市和中国杭州市均有运营实体。公司产品管线有多个处于不同开发阶段的项目，包括为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体和为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。欲了解更多资讯，请访问www.apollomicsinc.com。



联系方式：

投资人联系人：

Wilson W. Cheung

首席财务官

电话：+1-650-209-4436

电邮：wcheung@apollomicsinc.com



公司联系人：

张立平

电话：+86-571-83521933

电邮：liping.zhang@apollomicsinc.com



中国媒体联系:

博达浩华国际财经传讯集团

冯嘉莉

总经理

电话: (852) 3150 6763

电邮: kelly.fung@pordahavas.com



冯静仪

助理副总裁

电话: (852) 3150 6773

电邮: phoenix.fung@pordahavas.com



Nov 12, 2020 14:35 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

