来源 万美 万美集团宣布与UBQ合作 领先的全球零售解决方案供应商,革新时尚行业的可持续发展

香港, 2020年11月12日 - (亚太商讯) - 全球零售解决方案供应商万美集团宣布与UBQ Materials Ltd. 携手合作,推出时尚行业创新产品及可持续发展的新标准。采用UBQ专利的热塑性塑料,为全球零售商以对气候有利的原材料来开发可持续产品。







万美首席执行官Roberto Peruzzo表示:「如同近六十年前我们在衣架及塑料回收领域率先为客户引入可持续性供应链解决方案一样,对于能通过此款新颖和创新的产品来推动有意义的改变,万美引以为傲。」「UBQ首屈一指的科技,配合我们作为领先零售解决方案供应商在全球的覆盖版图,有助时尚行业革新可持续性实践,并对地球带来深远的影响。」



UBQ的专有加工程序,可将残留的家居废物转化成可持续性生物塑料,取代传统塑料。通过改造原要弃置于填埋场的废物,UBQ的技术有助防止甲烷排放、地下水污染以及其他与填埋场相关的社会与环境危害,同时创造出一种新型具备气候效益的原材料。万美衣架采用UBQ™材料,让衣架的碳排放大幅下降。这些可持续产品目前正待 摇篮到摇篮 (C2C)™认证。



UBQ Materials Israel联合创始人暨首席执行官Jack Bigio表示:「零售及时尚等行业在引领可持续发展的变革方面,已蓄势待发。」「一支衣架所带来的影响很容易被忽略,但当我们远观整个行业时,会看到全球所有品牌商都在使用衣架。运用UBQ™这种具备气候效益的材料来制造产品的美妙之处,在于能大幅降低碳排放,同时亦为消费者带来新体验。」



由于每年全球生产数十亿支衣架,单单改变使用UBQ物料,即可对环境产生巨大的影响。万美和UBQ在衣架领域的独家合作,为各品牌商提供了一种符合成本效益,并能大幅减少碳排放的方法,与品牌商协同为保护环境出一分力。



「在处理污染及气候变化的贡献方面,时尚行业受到广泛的关注,」万美全球营销总监Marc Abeles表示。「和UBQ一起合作令我们能让客户在那些专家、决策者及消费者都关切的议题上发挥影响力。通过提供创新和可持续衣架,有助零售商及品牌商作出更多实现社会责任及可持续目标的设计。」



万美已于全球供应新款独家可持续产品系列。请浏览www.mainetti.com以了解更多信息



关于万美

万美集团是为零售业提供创新、可持续性、全方位解决方案的全球领导者。万美以其卓越质量、客户服务及全球版图而享誉全球。六十年前,万美首次开创了衣架回收的运作,带领行业走向可持续性发展。通过公司的全球网络,经营各种回收再用项目。最近,万美开发了快速增长的全球包装、标签及射频识别(RFID)系统业务。万美是全球备受推崇和知名的零售和服装品牌商信赖的伙伴,为市场各领域提供服务。万美为私人企业,全球超过52个营运地点。请浏览www.mainetti.com以了解更多信息。



关于UBQ Materials

为市场具气候效益之热塑性材料商。



UBQ Materials Ltd. 开发出一种先进转换技术,并取得世界第一个从未分类家居垃圾制成生物化塑料(UBQ™)的专利,乃是将市政固定废物从垃圾填埋场转为具有可持续性,并取代传统塑料的替代物。UBQ™对于气候具有正面影响,并具备成本竞争力的价格,以循环经济模型取代当前的线性经济模型,从而消除温室气体及其他有害残留物的产生,同时为后代保存有限的资源。UBQ最近获颁二零二零年创意论坛(2020 Innovation Forum) — 未来塑料奖项(Future of Plastics Award),也名列ChemWeek可持续发展奖项的决选名单。欲了解有关UBQ Materials的更多信息,请浏览www.ubqmaterials.com.



任何媒体垂询,请联络:

博誉顾问集团

Henry Chow / Matthew Schultz

电话:+852 3481 1161

电邮:henry.chow@think-alliance.com / matt.schultz@think-alliance.com



