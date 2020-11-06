Friday, 6 November 2020, 10:44 HKT/SGT Share: 银城生活服务(1922.HK)上市一周年 奋进正当时：业务与业绩齐升并获市场认可 将致力成为区域物管头部企业

香港, 2020年11月6日 - (亚太商讯) - 中国江苏省南京市物业管理服务龙头企业银城生活服务有限公司（「银城生活服务」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」，股份代号：1922），今天公司迎来于香港联交所主板上市一周年。



规模发展成效显著 区域深耕持续推进 服务业态更趋多元化



银城生活服务于2019年11月6日登陆香港联交所，上市以来，银城生活迎来发展黄金期，把握良机，多管齐下，各项经营指标屡创新高，实现规模成效显著发展。2016至2019年公司合约面积和在管面积的复合年增长率分别为45.6%和58.0%，截至2020年6月30日分别达3,730万平方米和3,370万平方米。2016至2019年收入及核心纯利的复合年增长率分别为44.9%及25.4%。



银城生活服务持续推进区域深耕，坚持以南京为区域核心，深耕长三角富裕城市。上市一年间，业务覆盖已由原来的10座城市扩张到目前的四省16市，服务近19万户家庭、超过100万人口。在管项目亦由2016年的63个大幅增加到截至2020年6月30日的307个。



除了为住宅客户提供优质的物业管理服务，公司亦致力推动服务业态多元化，加大非住宅项目的发展力度。2020年3月，公司完成上市后首宗战略并购，以人民币4,590万元收购南京汇仁恒安51%股权，进军医院物管领域，提高综合实力。



独具特色 脱颖而出



银城生活服务一直以「超越客户期待，服务创造价值」为经营理念，坚持「服务质量控制、完整投诉机制、提升客户体验」。公司为每300户家庭配备1名生活顾问，目前拥有450名生活顾问，能够及时响应客户需求，密度远超行业标准。公司坚持每年最少2次客户满意度调查，维持行业标杆水平。上市后更严于律己，精细化管理，继续维持高质量服务与口碑。



银城生活服务作为行业的市场化先锋，在母集团带来稳定业务增长的同时，积极获取第三方地产开发商及业委会的委聘。公司来自第三方开发商在管面积占比已由2016年的54%持续提升至目前的82%。作为二手物管专家，凭借公司的品牌及优势服务，公司获得已落成项目的委任以接替现有物管公司，并通过有效之运营使得该等项目实现可持续之盈利。作为行业中少有的自设专业化服务的公司，银城生活服务旗下拥有专业化牌照的公司达4家，涵盖电梯安装维修、园林绿化等，不但能高效低成本地为现有客户提供专业服务，亦能快速进驻新项目，并为其他物管公司提供相关服务以增加收入来源。



上市一周年 获市场肯定



上市以来，银城生活服务的投资价值持续获得行业与资本市场的认可。2020年，银城生活服务荣登「中国物业服务百强企业」，其排名从2019年第34位跃升至第24位。上市一年间，公司股价较发行价最高升幅达4倍，并获多家投资机构研报推荐「买入」或「强烈推荐」评级。公司通过各种渠道积极及时与投资人及股东沟通，展现透明高效的企业管治。公司上市后首次全年业绩即派息约30%，以回报股东的长期支持。



关注小区 筑梦立人



作为一家具有社会责任的企业，银城生活服务充分利用对业主需求的了解，有规划地组织各类小区活动，尤其在疫情期间更站在第一线，及时为小区提供多项便民服务。银城生活服务重视人才，不断健全人才体系，在上市后亦履行承诺，对员工进行股权激励。在今天上市一周年的特别日子，公司通过徒步、跑团里程数等额配捐、公益文创等有意义的活动，答谢员工的努力付出，回馈社会。



银城生活服务主席谢晨光先生表示：「2020年，我们上市元年，亦是记入世界史册的一年。面对公共卫生、国内经济、国际环境等各种挑战，银城生活迅速反应，上下一心，走出舒适圈，在聚光灯下稳扎稳打，各方面终取得良好的成绩。若以成为百年企业为目标，我们仅刚完成成人礼，未来的路仍具挑战，但亦充满希望。展望未来，我们将继续保持战斗力，稳中求进，努力成为持续进步的区域物管头部企业。」





Nov 6, 2020 10:44 HKT/SGT

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