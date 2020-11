Thursday, 5 November 2020, 15:02 HKT/SGT Share: 两个创新药上市在即 荣昌生物有望再创生物科技股辉煌

香港, 2020年11月5日 - (亚太商讯) - 据信报财经新闻报道,自从2018年香港联交所允许符合条件的生物医药类公司上市,不少该类公司赴港上市,但各公司上市后股价表现差异较大。属于“第一梯队”的百济神州、信达生物、君实生物等公司上市以来涨幅惊人,目前市值比起上市时均有大幅提升。而即将上市的荣昌生物论质量也应位列“第一梯队”,但当前市值估值仅240亿左右,相比目前百济神州的约2000亿市值,信达生物约830亿市值,与君实生物的约400亿市值相比,尚有很大上升空间。



另外,根据招股书披露,在荣昌生物今年3月份完成pre-IPO融资后,公司在过去的3个月内接连发布重大里程碑事件,使得公司IPO估值比上一轮融资有显著提升。其中包括中国第一个抗体偶联(ADC)药物维迪西妥单抗胃癌适应症申请新药上市,尿路上皮癌获得美国FDA“突破性疗法”的认定, HER2低表达乳腺癌三期临床试验启动等。根据历史数据,被FDA认定为突破性疗法的产品绝大多数都能在较短的时间内在美国成功获批上市,因此维迪西妥在美国获得批准上市的可能性非常高。目前尚无中国原创的生物药物在美国获批上市,因此业内对维迪西妥这一ADC新药寄予厚望。基于此原因,虽然此次荣昌生物的IPO和蚂蚁集团同期申购,受到了巨额吸金影响,但认购依旧是史无前例的火热。尤其是在国际配售部分,吸引了各类“smart money”,包括国际知名长线、医疗专业基金、香港本地富豪以及生物医药界内知名大咖,超额认购了数百倍。零售端中,甲组认购超50倍,乙组超购几百倍。



由于蚂蚁集团暂停上市,被冻结的资金解冻后将迎来投资这只明星生物医药股的机会。



两个创新药上市在即 商业化进程加快



荣昌生物专注于自研开发创新生物药,这一点与中国大多数生物药公司以生物类似药为主的策略不同。公司所研发的核心候选药物拥有全球权益,正进行全球化的临床和商业开发计划,未来的扩展空间不仅仅是国内还将会是全球。



荣昌生物目前有2款核心产品已经递交了新药上市申请,并获得优先评审,有望于近期上市。其中泰它西普是治疗系统性红斑狼疮(SLE)及多种自身免疫疾病的新药,属于同类首创(first-in-class),除了在中国已经提交了新药申请外,该药已经获得FDA的美国注册性临床试验许可,并被授予快速通道资格,即将开展全球临床试验,覆盖美国、欧洲及其他国家或地区。治疗SLE的药在近60年内全球只有一款贝利木曾在7年前获批,而泰它西普在临床表现大大优于贝利木,因此有望在今年第4季度上市后成为该疾病领域的垄断产品。除了SLE,该药还正在进行其他6种自身免疫疾的II或III期临床试验, 市场潜力巨大。



维迪西妥单抗(Disitamab vedotin,或称RC48)是中国最早进入临床开发的ADC药物,在中国开展了胃癌、乳腺癌、尿路上皮癌等多种肿瘤的注册性临床研究,并已申报了胃癌上市申请。在美国,该药已经获得尿路上皮癌的II期临床试验许可,并被授予突破性疗法认定。在胃症,已获得FDA(用于治疗罕见病)孤儿药资格认定。该产品明年上半年上市后将成为全球第一款治疗胃癌的ADC产品,随着该药针对多种癌种在国内外市场获批,未来市场空间巨大。



这2款即将在未来6-8个月内上市的创新药,预计会是公司未来妥妥的「现金牛」。



基石阵容强大 后续有望加码



此次荣昌生物IPO由19 家全球顶级投资机构组成了超豪华基石阵容。这些基石投资者包括富达国际、贝莱德、奥博资本、高瓴资本、礼来亚洲基金、清池、Cormorant、RBC、GIC、VIVO、Hudson Bay、Matthews、Janchor、Octagon等。他们全是市场上「最聪明的投资人」,其认购也充分说明了对荣昌生物实力的认可。



由于公开发售认购火爆,导致国际配售部分回拨,机构投资者获得份额不及预期。上市以后,预计这些投资者会持续加码,直至持有股份份额达到预期仓位。这也为荣昌生物的后市股价提供了支撑,其股价具有一定的安全边际。



总的来说,荣昌生物成立时间较久,处于「18A」公司第一梯队。和「18A」公司中许多公司还处于早期临床研发阶段不同,荣昌生物是目前唯一一个在近期有两个创新药于近期上市,并取得突破性疗法的公司,也是除百济神州外唯一一个有2个创新药上市的公司。随着新药上市的落地,预计将给公司带来巨大的回报,公司的整体估值也将获得大幅提升。







Nov 5, 2020 15:02 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network