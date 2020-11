Wednesday, 4 November 2020, 18:11 HKT/SGT Share: 打造高质量产品 上坤地产「为宜居而来」

香港, 2020年11月4日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道,港股市场正迎来一只地产新锐——上坤地产(6900.HK)。据公司早前披露的上市时间表,公司预计于11月17日上市。2010年,上坤地产开始在上海开发上海‧上坤公园天地,之后公司于2016年获得「上海房企销售金额排名前30强」奖项,在上海稳步扎跟后,于2016年通过首先进军苏州启动全国扩张计划。目前业务拓展到长三角经济区、珠三角经济区及中部核心经济区8个省市,并在地产百强中赢得一席之地。上坤地产用10年时间即完成蜕变,发展不可谓不迅猛。



高质量产品发力 提升业绩增长



在消费水平提高,人居不断升级的时代,「好房子」需兼具质量与品味的双重需求。上坤地产对市场及客户的喜好进行深入了解,力求为客户带来智能、方便及令人满意的生活体验。具体而言,从客户类型来看,公司的产品供应主要是针对首次置业者及改善型置业者,同时亦针对高端改善型置业者。从产品类型来看,公司主要提供标准化产品,同时辅以创新产品,以实现质量与效益的平衡。目前上坤地产推出了四大标准化住宅产品线:四季系列、樾山/半岛系列、云系列以及S系列。



产品质量与客户的居住体验、品牌形象息息相关,公司致力于产品的打磨。根据国家有关部门规定的质量和技术标准,上坤地产已建立一套严格的综合性标准化技术及质量控制指引,为施工过程中所有重大方面的质量控制标准及规范制订详细规定。



高质量产品得到了市场认可,并赢得了众多奖项,上海‧上坤樾山四季于2018年获得英国建筑研究院集团的BREEAM认证(建筑研究所环境评估法认证)。公司的标志性商业综合体上海‧上坤中心于2019年获美国绿色建筑协会颁发「绿色能源与环境设计先锋奖(LEED-LC)金级认证」。高质量产品亦使公司实现了良好的销售业绩,上海‧樾山项目于2017年及2018年在上海市所有其他联排别墅中荣获销售冠军。樾山项目的成功提升了公司的营收,2017年-2019年,公司的收益分别为人民币1,201.1百万元、6,847.4百万元及7,535.2百万元,年复合增长率高达150.5%,同期毛利率分别为30.9%、51.5%及40.8%,高出行业平均水平。产品竞争力是一个企业立足市场的根本,上坤地产立足产品战略使其在竞争激烈的市场里铸就了自身护城河。



运营优势明显 有效提高运营效率



高质量亦体现了其高效的运营能力。房地产行业是一个资本高度密集型市场,通常在建设期间需要大量资本支出,但需要较长的时间才能通过销售及交付已竣工项目产生收入。为突破这些瓶颈,上坤地产亦建立了一套动态全流程运营系统,该系统涵盖从市场分析、选址、土地收购、项目规划设计、施工及质量控制、销售及营销以及客户服务的整个物业开发周期,有效地管理及监督项目的进度,提升运营效率。于往绩记录期内,公司在交付产品方面没有出现任何延误。此外,根据易居的资料,上坤地产在一二线城市住宅物业销售平均周期(界定为该项目开始施工至销售或预售期间)为6.4个月,超过中国房地产行业基准平均水平9.6个月。



高效的运营能力同时吸引了很多业内知名企业与之展开合作,例如上海‧樾山项目是与上海松睿合作,上海松睿当时是新城发展的全资附属公司,上海‧上坤旭辉墅项目是与旭辉集团股份有限公司合作等等。 强强连手开发的项目,无论在业绩上还是项目品牌上都已经取得了极大成功。



上坤地产目前正在稳步发展,公司布局国内优越的地理位置,秉持「为宜居而来」的理念,以专业能力去获得市场认可,10年时间,在全国房企百强站稳脚跟,新锐之姿不容小觑。未来,透过IPO藉助香港国际资本平台,其后劲势头充满想象空间。





Nov 4, 2020 18:11 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network