广汽集团推出新一期股权激励计划：深度绑定3200名核心骨干 留住高素质人才

香港, 2020年11月4日 - (亚太商讯) - 近日,广汽集团(601238.SH;2238.HK)披露了2020年A股股票期权与限制性股票激励计划。根据公告,此次广汽集团拟向激励对象授予权益总计不超过22,000万份,约占激励计划草案公告时公司股本总额的2.14%。激励计划中股票期权和限制性股票等额配置,行权价格和授予价格分别为9.98元/股、4.99元/股。



业绩考核全面 四大亮点值得关注



根据公告,本次广汽集团激励计划将对未来三个会计年度的绝对和相对经营指标进行综合考核。



其中,计划行权/解锁考核期内广汽集团需要完成的扣非归母净利润(扣除激励成本后)合计将不低于137.12亿元,2021年-2023年扣除非经常损益净利润较2019年增长分别为不低于3%、20%和34%。同时,此次考核目标涉及到的净利润增长率和净资产收益率指标还将对标行业指标,即不低于同行业对标企业75分位值或行业平均值,业绩考核体系横纵对比并重。



记者从广汽集团了解到,本次激励计划业绩条件只是行权/解锁必须达到的基本要求,未来公司设定当年度事业计划目标值会有更高的要求和挑战。



对比广汽集团前两期激励计划,本次计划还有如下四个亮点值得关注:



一是本次激励计划增加了限制性股票方式,较广汽集团前两期激励计划中单一的股票期权,本次激励计划对激励对象的约束与捆绑性更强;同时,复合型的激励工具也减少了激励成本支出,大大降低了对经营利润的影响。



其二,本次激励计划除按上交所要求对高管行权或解锁后减持进行约束外,还进一步对集团投资企业主要负责人解锁后的减持进行规定,激励范围与效果都有所提升。



其三,本次激励计划业绩考核除常规财务经营指标外,还特别增加了研发投入占营业收入比例不低于4%作为考核目标,深度契合集团加大创新投入、全力推进数字化转型的战略布局。



最后,本次激励计划现金分红比例较往期激励计划由25%调整至30%,也反映了公司中长期的成长与盈利能力,以及对持续回报股东的重视。



中金分析师认为,站在当前时点再次提出激励计划,体现了管理层对公司中长期增长的信心。同时,本次激励目标设定能够有效与公司未来3年的发展周期形成良性互动。



惠及3200名核心管理团队和业务骨干 留住高素质人才



本次激励计划对象总数不超过 3200 人,包含了公司高级管理人员、对公司经营业绩有直接影响的其他管理人员以及核心技术骨干人员,尽可能全面地覆盖到优秀人才,强化激励效果。



当前,“新四化”变革如火如荼,正为汽车行业发展带来新动力,同时也造就对高端管理人才及高素质研发、技术人员的大量需求,人才争夺战愈演愈烈。人才是第一资源,可以说,在“新四化”浪潮下,高素质人才的争夺与留用成为汽车企业的重要课题。



广汽集团本次激励计划有效期5年,其中等待期2年,行权/解锁期3年,各期的行权/解锁比例分别为40%、30%和30%,通过强约束性的激励计划,充分调动员工积极性,达到将股东、公司和核心团队等多方利益有效结合的目的。



政策东风吹起 整装上阵迎接更高业绩



在近期市场高度关注的国企改革三年行动中,创新力放在了前所未有的重要位置。10月20日,国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会中表示,将进一步加大国有控股上市公司股权激励、国有科技型企业股权和分红激励、国有控股混合所有制企业骨干员工持股等中长期激励措施。



在推动体制机制改革,激发企业创新活力的部署上,此次广汽集团激励计划的推出显得恰合时宜。通过全面的业绩考核体系及对核心团队更强有效的捆绑约束力,有助于广汽提升核心技术自主研发能力,推进自身关键核心零部件的中长期规划布局。



值得投资者注意的是,广汽集团于10月29日公布了最新三季度财报。广汽第三季度营业收入与扣非后归母净利润分别达到174.07亿元和23.40亿元,同比增长19.55%和113.87%,盈利能力在经历上半年疫情冲击后已全面恢复,且大幅超过去年同期水平。



产销方面,广汽集团前三季度分别完成产销139.02万辆和140.72万辆,同比下降3.74%和6.69%,优于行业约3.0个百分点和0.2个百分点。



从最新数据来看,广汽集团已摆脱疫情黑天鹅事件的影响,开启业绩向上的新一轮周期。而此次股权激励有望进一步稳定未来预期,为集团中长期业绩与估值的提升培育向上动力。







