香港品质保证局为兴业银行香港分行颁发首个抗疫金融认证

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|Tuesday, 3 November 2020, 19:04 HKT/SGT
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香港, 2020年11月3日 - (亚太商讯) - 为鼓励更多发行者将资金引导至与疫情防控、复苏和建立韧性相关的项目，香港品质保证局于2020年7月 推出“抗疫金融认证计划”。计划有助发行者提升债务工具公信力，加强持分者对债务工具管 理架构的信心，同时接触更多关注抗疫的潜在投资者。
据悉，香港品质保证局在10月份欣然发出首张证书予兴业银行股份有限公司香港分行，该行于2020年10月30日 发行了兴业银行2020年疫情防控债券。债券所募集的资金将全数用于抗疫用途，诸如抗疫物资 的生产、流通、消费融资和抗疫基础设施建设融资等；此发行前阶段证书展示了他们在抗疫的承诺及努力。
兴业银行香港分行发行的该笔疫情防控债券，实现了中资股份制银行首单境外蓝色（海洋和水资源保护）债券发行、香港本地首单抗疫债券发行，在国际资本市场上成功完成中期票据项下双币种双年期债券的簿记和定价，其中包括三年期美元品种和两年期港元品种，合计募集资金等值8.37亿美元。
兴业银行于1988年8月成立，是经中华人民共和国国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，也是中国首家赤道银行。兴业银行香港分行为兴业银行首家境外机构也是兴业银行集团通向“海外的窗口、业务创新的平台、人才培养的基地”，近年来相继加入香港绿色金融协会、香港金管局绿色银行评估方案小组等机构，积极打造兴业银行集团绿色金融业务的国际化窗口和重要平台。
Nov 3, 2020 19:04 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, Banking & Insurance
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