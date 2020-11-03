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来源 中华燃气控股有限公司 中华燃气控股有限公司建议发行本金额为97,800,000港元之可换股债券

香港, 2020年11月3日 - (亚太商讯) - 中华燃气控股有限公司（「本公司」；股份代号：8246）及其附属公司（统称「本集团」）今日宣布于二零二零年十一月二日（交易时段后），与开源控股有限公司（股份代号：1215）之全资附属公司（统称「认购方」）订立认购协议，有条件同意发行而认购方有条件同意认购本金总额为97,800,000港元的可换股三年期债券，换股价为每股换股股份0.27港元（可予调整）。



于本公布日期，本公司共有 3,622,136,000股已发行股份。假设并无进一步发行或购回股份，基于初步换股价每股换股股份0.27港元并假设可换股债券获悉数兑换，则可换股债券将兑换为362,222,222 股换股股份，相当于本公司于本公布日期的现有已发行股本约10.00%及本公司经发行 换股股份扩大的已发行股本约9.09%。所得款项用作本集团提升现有业务及营运资金。



董事会认为通过是次发行可换股债券予认购方，不但为本集团提供机会加强财务状况，同时亦可扩阔及优化本集团的股东基础及资本基础，为开展与认购方建立策略联盟奠定良好基础，因此对前景感到乐观。



开源控股主要从事投资控股，其主要股东之一为2019年胡润百富榜排名第65位的著名中国成功商人杜双华，其国内业务遍及钢铁生产、物流、银行及地产发展等。开源控股旗下附属公司则主要经营酒店业务及融资业务。



中华燃气控股有限公司

中华燃气控股有限公司主要提供多元化综合新能源服务，其中包括煤改气供热的技术开发，工程和咨询服务，供应液化天然气以及买卖新能源相关工业产品；集团并从事物业投资业务。



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