与福建泉州移动签采购合同 艾伯科技于5G市场再下一城

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|Monday, 2 November 2020, 08:01 HKT/SGT
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香港, 2020年11月2日 - (亚太商讯) - 艾伯科技股份有限公司（02708.HK）旗下子公司「深圳艾伯通信」与中移动（00941.HK）全资附属公司「福建泉州移动」订立5G智能园区室内覆盖系统项目采购合同。福建泉州移动将向艾伯通信采购新型5G室分系统产品、5G皮基站系列产品及5G专网核心网服务等产品，合约价值约1,498万元人民币。
艾伯通信5G皮基站系列产品及5G新型室分系统可以低成本、快速灵活解决大型建筑物及场馆的5G信号室内覆盖，是目前5G室内覆盖的最优解决方案，充分体现5G基站对拉动新基建和经济增长的重要性和紧迫性，为客户创造最大价值。
5G信号本身衰减快，室外5G宏基站/5G微基站的5G信号无法有效覆盖到室内。随着电讯营运商加快建设室内外基站，通过铺设艾伯通信新型5G室分系统或5G皮基站可为营运商高效、快速、廉价、强而有力的解决5G信号室内覆盖的问题，满足营运商5G室内信号覆盖的需求。根据统计，中移动、中电信（00728.HK）、联通（00762.HK）三家营运商需要5G室内信号覆盖的楼宇仅中国大陆就有约600万栋，该领域市场规模预计超过1.56万亿元人民币。
今年9月，艾伯科技亦曾公布，就其5G系统设备获得中移动采购合约，总价约3,254.4万元人民币。根据合约，中移动向艾伯科技采购5G室分系统近端机及5G室分系统远程机等产品，将5G信源接入近端机，一个近端机可以支持最多8个远程机，再充分利用原有的2/3/4G馈线室内分布系统资源，可以低成本、快速灵活解决大型建筑物及场馆的5G信号室内覆盖。
随着中国「十四．五」规划的到来和「新基建」建设全面展开，工信部也表示，会积极将5G纳入「十四．五」国家专项规划，依托重大科研专项，进一步引导突破企业核心技术，加强技术领域国际合作，为构建现代经济体系，成为未来经济高质量发展的有力支撑。艾伯科技将在新型5G室分系统、5G皮基站这一市场规模超过1.56万亿元人民币的赛道大力布局。
据悉，艾伯通信目前已经签订了20个省级代理商，通过代理商管道全面将艾伯通信5G皮基站系列相关产品和5G室内分布系统产品在中国国内运营商全面推广落地。乘着5G新基建的东风，艾伯科技将结合公司深耕20年的智慧物联网技术，迎来「5G+AIoT」的全新市场增长局面。
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Nov 2, 2020 08:01 HKT/SGT
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