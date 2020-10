Saturday, 31 October 2020, 10:22 HKT/SGT Share: 兴业银行发行股份制银行首单境外蓝色债券和香港首单抗疫债券

香港, 2020年10月31日 - (亚太商讯) - 10月30日,兴业银行香港分行在国际资本市场上成功完成中期票据项下双币种双年期债券的簿记和定价,其中包括三年期美元品种和两年期港元品种,合计募集资金等值8.37亿美元,实现了中资股份制银行首单境外蓝色(海洋和水资源保护)债券发行、香港本地首单抗疫债券发行,以及香港品质保证局抗疫金融认证计划下全球首单抗疫债券发行的里程碑。兴业银行也因此再次成为全球绿债发行余额最大的商业性金融机构。



此次债券发行吸引了众多全球投资者的踊跃参与,美元部分最高时点订单规模达到22亿美元,港元最高时点订单规模达到67亿港元,美元峰值实现了4.9倍的超额认购,港元峰值实现了2.2倍的超额认购。其中三年期美元固定利率蓝色债券,共募集资金4.5亿美元,最终定价息差为T3+100基点,发行票息1.125%;两年期港元固定利率抗疫债券,共募集资金30亿港元,最终发行票息为1.1%。全球投资者电话会议问答阶段,有全球近50家意向投资机构接入,并提出各方面专业问题,其中部分为来自欧洲知名的社会责任和可持续发展基金。



本期蓝色(海洋和水资源保护)债券募集资金的投向和管理均在《兴业银行绿色债券框架》下进行,募集资金全部用于海上可再生能源、可持续海洋经济、海洋环境保护及沿海地区气候变化适应等海洋相关的绿色项目融资,并邀请了Sustainalytics(全球领先ESG评级及研究公司)为《框架》出具了第二意见,确保债券募集资金投向和管理方式符合国际绿色债券标准。



本期抗疫债由香港品质保证局(HKQAA)提供发行前认证,是香港本地首单抗疫债券,也是香港品质保证局“抗疫金融认证计划”下全球首单抗疫债券,其募集资金将全部对接支持抗疫物资的生产、流通、消费融资和抗疫基础设施建设融资。



据悉,上述两单ESG债券将在香港交易及結算所和中华(澳门)金融资产交易所双重上市,支持大湾区进一步打造全球绿色金融和社会金融枢纽。



作为国内绿色金融先行者,兴业银行经过14年探索实践,已形成涵盖绿色信贷、绿色债券、绿色租赁、绿色信托、绿色基金等在内的跨市场、多元化绿色金融产品服务体系,累计为24673家企业提供绿色金融融资余额11490亿元,所支持的项目可实现在中国境内每年节约标准煤3029万吨,年减排二氧化碳8462.11万吨,年节水量41038.57万吨,实现了经济效益与社会环境效益的共赢。同时,兴业银行作为中国绿色债券市场的积极参与者和建设者,2016率先落地境内首单绿色金融债人民币500亿元,2018年在境内发行绿色金融债券人民币600亿元,并在卢森堡、香港两地同步发行3亿欧元+6亿美元的首单境外绿色金融债,成为中资商业银行中首家完成境内境外两个市场绿色金融债发行的银行,积累了丰富的境内外绿色债券发行管理经验。“本次推出的蓝色债券是兴业银行探索绿色债券前沿领域,推进绿色债券品种创新,对接国际市场融资的进一步创新尝试。”兴业银行相关负责人表示。



抗击疫情全球休戚与共。中国是全球最大的抗疫物资供应国,而兴业银行是中国内地领先的社会责任金融机构。疫情期间,兴业银行闻令而动,勇担使命,发挥“商行+投行”优势,整合集团优势资源和金融工具,精准施策,主动让利,纾困解难,持续强化金融支持,为支持疫情防控和复工复产提供信贷支持超过300亿元,累计承销疫情防控债近200亿元,为企业减免手续费23亿元,携手企业共渡难关,让更多企业发展有底气、添活力,推动中国经济恢复稳定增长态势。



兴业银行香港分行作为兴业银行首家境外机构,也是兴业银行集团通向“海外的窗口、业务创新的平台、人才培养的基地”,近年来相继加入香港绿色金融协会、香港金管局绿色银行评估方案小组等机构,与香港品质保证局签订全面绿色合作备忘录,并即将获发“香港绿色机构证书”,积极打造兴业银行集团绿色金融业务的国际化窗口和重要平台。





