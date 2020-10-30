Friday, 30 October 2020, 10:31 HKT/SGT Share: 兴业银行前三季度营收突破1500亿 当季盈利增速转正

香港, 2020年10月30日 - (亚太商讯) - 10月29日晚间，兴业银行发布2020年三季报。



前三季度，面对新冠肺炎疫情影响，兴业银行坚定实施“商行+投行”战略，统筹推进“保安全、稳发展、助防疫”，在落实“六稳”“六保”，构建“双循环”发展格局中深入推进自我变革和转型发展，实现总量增长、结构优化、质量改善、效益提升，迈向更加协调更高质量更可持续发展。截至9月末，兴业银行总资产7.62万亿元，较年初增长6.63%；营业收入和拨备前利润保持两位数增长，营业收入1517.83亿元，同比增长11.11%，拨备前利润1167.39亿元，同比增长13.11%；归属于母公司净利润518.75亿元，虽同比下降5.53%，但三季度当季盈利增速已逆袭转正；不良贷款率1.47%，较年初下降0.07个百分点。



资产负债结构稳中向优，存贷款稳占“半壁江山”，结构持续优化。从资产端来看，聚焦保市场主体，普惠小微、制造业中长期贷款等面向实体领域贷款实现较快增长，截至9月末，贷款余额3.86万亿元，较年初增加4215.98亿元，增长12.25%，高于总资产增速5.62个百分点，增幅位列股份制银行前列，在总资产中占比由年初48.16%进一步提升至50.70%。同时积极为实体企业让利纾困，激发市场主体活力，共主动减免手续费22.93亿元。从负债端来看，以成本控制为导向，持续增强自身可持续发展和服务实体经济能力。存款余额3.97万亿元，较年初增加2069亿元，增长5.50%，在总负债中占比56.32%，同时，通过积极拓展法定利率存款、有序压降高成本结构性存款、加强低成本中长期同业资金吸收等措施，驱动前三季度整体负债成本同比下降29BP。



伴随中国经济持续复苏，在资产负债结构持续优化过程中，兴业银行稳健发展的韧性与活力再度得到印证。三季度当季盈利同比增长1.33%；1-9月营业收入突破1500亿元，同比增加151.77亿元。得益于有效的负债成本管控，利息净收入同比增长13.53%，环比增长12.31%；非息收入保持平稳增长，其中财富代理业务实现收入33.58亿元，增幅86%。“开源”与“节流”并举，成本收入比22.10%，同比下降1.41个百分点，在同业中继续保持最低水平。



统筹兼顾短期与长远利益，今年以来，兴业银行加大逆周期应对，做实资产质量分类，加大拨备计提力度，进一步加高加固风险抵御的“防护堤”，保持资产质量平稳。到9月末，不良贷款率1.47%，较年初下降0.07个百分点。前三季度计提资产减值587.21亿元，同比增长41.27%，拨备覆盖率211.69%，较年初提高12.56个百分点；拨贷比3.11%，较年初提高0.04个百分点，继续保持同业较高水平。







Oct 30, 2020 10:31 HKT/SGT

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