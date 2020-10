Friday, 30 October 2020, 10:31 HKT/SGT Share: 兴业银行前三季度营收突破1500亿 当季盈利增速转正

香港, 2020年10月30日 - (亚太商讯) - 10月29日晚间,兴业银行发布2020年三季报。



前三季度,面对新冠肺炎疫情影响,兴业银行坚定实施“商行+投行”战略,统筹推进“保安全、稳发展、助防疫”,在落实“六稳”“六保”,构建“双循环”发展格局中深入推进自我变革和转型发展,实现总量增长、结构优化、质量改善、效益提升,迈向更加协调更高质量更可持续发展。截至9月末,兴业银行总资产7.62万亿元,较年初增长6.63%;营业收入和拨备前利润保持两位数增长,营业收入1517.83亿元,同比增长11.11%,拨备前利润1167.39亿元,同比增长13.11%;归属于母公司净利润518.75亿元,虽同比下降5.53%,但三季度当季盈利增速已逆袭转正;不良贷款率1.47%,较年初下降0.07个百分点。



资产负债结构稳中向优,存贷款稳占“半壁江山”,结构持续优化。从资产端来看,聚焦保市场主体,普惠小微、制造业中长期贷款等面向实体领域贷款实现较快增长,截至9月末,贷款余额3.86万亿元,较年初增加4215.98亿元,增长12.25%,高于总资产增速5.62个百分点,增幅位列股份制银行前列,在总资产中占比由年初48.16%进一步提升至50.70%。同时积极为实体企业让利纾困,激发市场主体活力,共主动减免手续费22.93亿元。从负债端来看,以成本控制为导向,持续增强自身可持续发展和服务实体经济能力。存款余额3.97万亿元,较年初增加2069亿元,增长5.50%,在总负债中占比56.32%,同时,通过积极拓展法定利率存款、有序压降高成本结构性存款、加强低成本中长期同业资金吸收等措施,驱动前三季度整体负债成本同比下降29BP。



伴随中国经济持续复苏,在资产负债结构持续优化过程中,兴业银行稳健发展的韧性与活力再度得到印证。三季度当季盈利同比增长1.33%;1-9月营业收入突破1500亿元,同比增加151.77亿元。得益于有效的负债成本管控,利息净收入同比增长13.53%,环比增长12.31%;非息收入保持平稳增长,其中财富代理业务实现收入33.58亿元,增幅86%。“开源”与“节流”并举,成本收入比22.10%,同比下降1.41个百分点,在同业中继续保持最低水平。



统筹兼顾短期与长远利益,今年以来,兴业银行加大逆周期应对,做实资产质量分类,加大拨备计提力度,进一步加高加固风险抵御的“防护堤”,保持资产质量平稳。到9月末,不良贷款率1.47%,较年初下降0.07个百分点。前三季度计提资产减值587.21亿元,同比增长41.27%,拨备覆盖率211.69%,较年初提高12.56个百分点;拨贷比3.11%,较年初提高0.04个百分点,继续保持同业较高水平。







Oct 30, 2020 10:31 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network