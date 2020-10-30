Friday, 30 October 2020, 05:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical Avance Clinical荣获MasterControl 2020创新卓越奖

澳大利亚阿德莱德, 2020年10月30日 - (亚太商讯) - 澳大利亚领先的生物技术CRO以及Frost＆Sullivan 2020年亚太CRO市场领导奖的获得者，Avance Clinical今天在虚拟仪式上接受了MasterControl 2020创新卓越奖。



（从左至右）质量保证总监Priyanka Chamoli，高级法规和培训官Emma Woolman，Avance Clinical首席执行官Yvonne Lungershausen，和法规和培训总监Lisa Eglinton。



Avance Clinical今天在AusBiotech 2020（2020年10月28日至30日）上宣布了这一消息。https://www.ausbiotechnc.org/



Avance Clinical首席执行官Yvonne Lungershausen表示，公司非常高兴获得临床数字管理技术领导者MasterControl的这种认可。



MasterControl临床卓越解决方案简化了eTMF管理，并帮助客户在一个集中式平台上跨运营团队实时了解关键临床过程。 https://www.mastercontrol.com/clinical/



“该奖项表彰了我们作为澳大利亚生物技术CRO的领导地位，它进一步向我们的客户提供了信心，我们认为我们将通过提供灵活，适应性强的技术并利用符合行业标准的最新系统来提供高质量的临床研究服务标准，例如MasterControl eQMS，” Yvonne Lungershausen说道。



“ Avance Clinical在业界领先的临床技术上进行了大量投资，使其成为全球数字临床研究管理和电子临床解决方案中最先进的CRO之一。”



MasterControl在颁发创新卓越奖时说，该奖项旨在表彰“创新的力量，并表彰那些拥有与我们相同的方式，不惧怕摆脱现状，寻找自己的道路，突破界限并引领重要变革的公司在他们的行业内。受到创新驱动的公司才能真正生存和呼吸。”



Avance临床质量保证总监Priyanka Chamoli说：

“获得MasterControl的奖项证明了我们致力于投资质量管理体系并不断改进和增强它的承诺。该奖项表彰了我们为突破界限而采取的努力，并不仅为质量保证部门采用了这一重大变化，而且为组织提供了全方位的认可，并为它们提供了可见性。”



“ MasterControl eQMS为文档控制和培训提供了准确，简化的流程。 Avance Clinical处于重要的发展轨迹，它需要可靠的程序作为我们QMS的一部分。 MasterControl允许我们的员工实时创建/查看和访问我们的受控文档，并且不同模块之间的自动链接可以及时提供培训。”



Avance临床主管合规与培训总监Lisa Eglinton说：

“ MasterControl培训模块为所有员工提供了针对特定角色的培训计划，提供了一种强大，对用户友好的方法。该系统向受训者及其直属经理提供培训状态的实时指示，从而确保整个公司的培训合规性。”



Avance Clinical是一家澳大利亚合同研究组织，一直为本地和国际药物开发行业提供符合全球法规标准的高质量临床研究服务。



考虑澳大利亚？ 与我们联系以了解您的下一个研究。https://www.avancecro.com/eclinical-solutions/



在此处查看图片 http://bit.ly/AvanceClinicalMasterControl

（从左至右）质量保证总监Priyanka Chamoli，高级法规和培训官Emma Woolman，Avance Clinical首席执行官Yvonne Lungershausen，和法规和培训总监Lisa Eglinton。



关于 Avance Clinical

Avance Clinical拥有20多年的从业经验，目前是澳大利亚领先的合同研究机构之一。 Avance Clinical通过协调人员、技能和专业知识，促进高质量的药物开发，以追求更健康的世界。

AvanceClinical凭借其经验丰富的团队，致力于提供高质量的临床研究服务。Avance Clinical的知识和经验库也得益于精心挑选的专家在不断地扩张，这些专家也表现出对所选领域的高度热情。

Avance Clinical在成熟的临床试验生态系统中提供高质量的服务，包括世界级的研究人员和能够访问特定患者组群的中心。欲了解更多信息，请访问www.avancecro.com。

其他好处还包括：

1. 政府发放研发经费，意味着可享受超过43.5%的临床试验经费返利。

2. 电子临床解决方案——快速和连续性。

3. 网上问诊(SIV)和研究的启动在 5 — 6周得以实现。

4. 临床试验不需要IND申报。

5. 一期临床试验不要求使用完整的GMP材料。

6. 建立了具有世界一流的研究人员和场所的临床试验环境。

7. 建立健康的受试者数据库和专业的患者群体库。

8. 整个澳大利亚一期设施分为5个独立部分，其中包括以医院为基础的重症监护室。

9. 拥有世界一流的基础设施和专业的临床试验室的大型医院，其在FDA合规研究方面有着长期的跟踪记录

10. 季节性研究:北半球的赞助商可以利用澳大利亚的反流感和季节性过敏进行全年的研究



媒体联络:

media@avancecro.com

Chris Thompson



Oct 30, 2020 05:00 HKT/SGT

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