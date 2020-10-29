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Thursday, October 29, 2020
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Thursday, 29 October 2020, 21:02 HKT/SGT
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环球智能引入两大国际美容品牌 「疫」市进军零售市场
香港, 2020年10月29日 - (亚太商讯) - 环球智能控股有限公司（股份代号：395；「环球智能」或「集团」）宣布引入两大国际美容品牌 – Grace Cole 及 Mimi Luzon，此举象征着集团正式开展零售业务，以香港为首，并会逐步拓展到其他大中华地区。
Grace Cole专柜位于尖沙咀LCX（左）及K11（右）
香港首间Mimi Luzon美容体验店将于明天（10月30日）登陆香港
Grace Cole是英国知名香氛沐浴领导品牌，提供一系列沐浴用品、个人护理及家居香氛产品，为确保最高质量和使用原料，坚持英国设计制造，拒绝以动物作产品测试。品牌创立于2007年，销售点遍布全球多个国家，更在2015年被授予「英国女王企业奖」。集团于今年10月起先后于尖沙咀LCX及K11设立专柜，并将透过天猫国际以跨境电商形式进军内地市场。若成效理想，集团会计划增设销售点及进一步拓展至其他市场。
与此同时，集团引进以色列殿堂级护肤品牌Mimi Luzon，该品牌以24K黄金活肤在名人名模圈中享负盛名。现时该品牌于香港主要高级百货商店Harvey Nichols及连卡佛有售，亦供应予香港瑰丽酒店的水疗中心。集团于香港设立的首间Mimi Luzon美容体验店亦将于明天（10月30日）登陆铜锣湾合诚大厦。
环球智能首席执行官何致坚先生表示：「我们一直发掘不同商机，纵然目前本港零售市道饱受疫情挑战，但危中有机，大众对优质美容护肤产品及服务的需求仍然殷切，加上现时租金及员工成本回落，顾客不能外游亦变相鼓励本地消费，这成为我们进军本港零售市场的契机。内地方面，我们会透过与更多电商平台合作，把握当地庞大的市场潜力。我们亦会物色更多投资或合作良机，带领集团迈向新里程。」
品牌网址
Grace Cole：
https://www.gracecole.hk/
Mimi Luzon：
http://www.mimiluzon.hk/
Oct 29, 2020 21:02 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
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