环球智能引入两大国际美容品牌 「疫」市进军零售市场

香港, 2020年10月29日 - (亚太商讯) - 环球智能控股有限公司(股份代号:395;「环球智能」或「集团」)宣布引入两大国际美容品牌 – Grace Cole 及 Mimi Luzon,此举象征着集团正式开展零售业务,以香港为首,并会逐步拓展到其他大中华地区。



Grace Cole专柜位于尖沙咀LCX(左)及K11(右)



香港首间Mimi Luzon美容体验店将于明天(10月30日)登陆香港



Grace Cole是英国知名香氛沐浴领导品牌,提供一系列沐浴用品、个人护理及家居香氛产品,为确保最高质量和使用原料,坚持英国设计制造,拒绝以动物作产品测试。品牌创立于2007年,销售点遍布全球多个国家,更在2015年被授予「英国女王企业奖」。集团于今年10月起先后于尖沙咀LCX及K11设立专柜,并将透过天猫国际以跨境电商形式进军内地市场。若成效理想,集团会计划增设销售点及进一步拓展至其他市场。



与此同时,集团引进以色列殿堂级护肤品牌Mimi Luzon,该品牌以24K黄金活肤在名人名模圈中享负盛名。现时该品牌于香港主要高级百货商店Harvey Nichols及连卡佛有售,亦供应予香港瑰丽酒店的水疗中心。集团于香港设立的首间Mimi Luzon美容体验店亦将于明天(10月30日)登陆铜锣湾合诚大厦。



环球智能首席执行官何致坚先生表示:「我们一直发掘不同商机,纵然目前本港零售市道饱受疫情挑战,但危中有机,大众对优质美容护肤产品及服务的需求仍然殷切,加上现时租金及员工成本回落,顾客不能外游亦变相鼓励本地消费,这成为我们进军本港零售市场的契机。内地方面,我们会透过与更多电商平台合作,把握当地庞大的市场潜力。我们亦会物色更多投资或合作良机,带领集团迈向新里程。」



