中信国际电讯CPC X OpenRice《开饭喇！》凭借数字化转型建设FoodTech生态圈 成效超乎想像

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|中信国际电讯CPC
|Sept 24, 2020 19:47 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC与应科院携手颠覆客户体验 共同研发糅合增强现实技术的操作和维护方案
|Aug 27, 2020 12:17 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC获得VMware Cloud Verified 标志
|June 3, 2020 12:50 HKT/SGT
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正确备份 助企业迈步向前
|Feb 28, 2020 16:55 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC宣布委任新副董事长及行政总裁
|Feb 18, 2020 16:27 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC跨国云端桌面、远程接入服务让业务不中断
|Sept 2, 2019 16:32 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC荣膺Frost & Sullivan 2019最佳实践奖 (Best Practices Award)
|June 19, 2019 15:05 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC宣布任命环球业务及伙伴拓展部新任高级副总裁 积极拓展全球业务和增强业务伙伴关系
|June 3, 2019 17:38 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC和应科院宣布携手合作共同开发糅合增强现实技术的新一代操作和维护方案
|May 6, 2019 10:26 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC进一步优化TrueCONNECT™ Hybrid软件定义广域网方案，结合尖端SD-WAN为市场带来创新方案
|Dec 7, 2018 18:30 HKT/SGT
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中国跨境数据通信产业联盟2018年度会员大会在北京成功召开
|Nov 23, 2018 12:40 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC再次赢得业界殊荣 获颁「最佳云端服务供应商」奖项
|Sept 24, 2018 17:42 HKT/SGT
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「中信国际电讯CPC X TutorABC 」共创全球数字化教育科技新里程
|July 3, 2018 11:00 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC荣膺两项国际殊荣
|June 29, 2018 10:09 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC推出TrueCONNECT(TM) Hybrid 软件定义广域网方案 全面提升分布式企业的灵活性
|Mar 5, 2018 15:23 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC宣布任命欧洲区新任董事总经理 并为欧洲、GIS地区分公司完成名称更新
|Oct 26, 2017 09:36 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC公布Linx Telecommunications B.V合并后新名称 迈进新时代 将世界连系至「数字丝绸之路」
|Aug 17, 2017 12:33 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC公布其附属公司正式启用北京科创云数据中心
|July 11, 2017 09:26 HKT/SGT
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Darktrace与中信国际电讯CPC达成战略性合作协议
|May 8, 2017 17:31 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC成为香港第一家基建即服务供应商 取得首个针对云服务安全为主的ISO 27017国际认证
|Feb 2, 2017 18:04 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC完成收购Linx Telecommunications电讯业务
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