Thursday, 29 October 2020, 20:42 HKT/SGT Share:

来源 中信国际电讯CPC 中信国际电讯CPC X OpenRice《开饭喇！》凭借数字化转型建设FoodTech生态圈 成效超乎想像 OpenRice《开饭喇！》荣获2020年IDC数字化转型大奖的“全方位体验创新领导者”大奖，联同信息技术行业领导者中信国际电讯CPC创造餐饮业务崭新数字化体验

香港, 2020年10月29日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（“中信国际电讯CPC”）联同全港最受欢迎并屡获殊荣的一站式餐饮平台OpenRice《开饭喇！》，宣布双方的商业合作关系迈向新里程。OpenRice《开饭喇！》运用创新的科技，实现非一般的餐饮体验和建设一站式的餐厅商户平台，为网上餐饮平台定下更高标准，更因此在2020年IDC数字化转型大奖（IDC Digital Transformation Awards 2020）荣获三个组别大奖，包括全方位体验创新领导者大奖 （Omni-experience Innovator）– 香港，以及数字化转型年度CEO（DX CEO）大奖 – 香港及亚太区。



由右至左：中信国际电讯 (信息技术) 有限公司首席信息及创新总裁邝伟基先生、OpenRice《开饭喇！ 》 行政总裁邱桂雄先生，中信国际电讯 (信息技术) 有限公司产品开发及管理部高级副总裁蓝泰来先生合照。



中信国际电讯CPC首席信息及创新总裁邝伟基指出：“『创新‧不断』是我们一直秉持的理念。我们的数字化战略十分明确，不仅着眼于先进的软件、设备和技术，更重要是人才和客户体验。我们把人才放于数字化转型旅程的中心，因为我们深信只要掌握所需技能、不断努力学习、适应市场环境和趋势、寻求改变和创新，方能成功部署各种技术，达到所定立的目标。”



OpenRice《开饭喇！》行政总裁邱桂雄表示：“我们视数字化为公司日常运作的一部分；随着数字化经济不断发展，数字化和我们的业务一起成长，并且不断演化，成为我们企业核心的另一个重要元素。”



中信国际电讯CPC产品开发及管理部高级副总裁蓝泰来表示：“作为我们旗下数字化转型战略的关键元素，我们带来全新的TrustCSI产品系列，满足客户在数字化转型旅程期间的要求。推出新服务和强化技术后，我们的信息安全服务目前包含四个主要服务类别，分别是设备运维管理服务、威胁检测及回应服务、行为分析服务，以及专业服务。客户现在可以善用我们提供的全面信息安全方案，实现业务数字化转型。”



中信国际电讯CPC成为OpenRice《开饭喇！》的强大ICT资源后盾

近年，OpenRice《开饭喇！》一直开展不一样的数字化转型旅程，从网上饮食指南演化成为餐饮科技生态圈（FoodTech eco-system）。借着成功的数字化转型旅程，OpenRice《开饭喇！》荣获2020年“IDC数字化转型大奖中的全方位体验创新领导者大奖” – 香港，以及“数字化转型年度CEO大奖” – 香港及亚太区，合共三个组别大奖。



IDC数字化转型大奖旨在表扬在数字化转型方面取得重大成就的杰出企业，奖项涵盖能够推动市场转型，甚至颠覆旧有市场的七大范畴。



在数字化转型的过程中，OpenRice《开饭喇！》重新设计其餐厅订枱系统，成为原生应用程式app和网站，把消费者、餐厅，以及饮食业和非饮食业的合作伙伴紧密联系。当中的发展包括把餐厅订枱系统转型为一站式商户平台“OpenRice Biz”，支持餐厅在餐饮业务的发展历程，让商户更能掌握行业趋势，以及为他们提供灵活的数字化业务运营方案。此外，更使用了不同类型的技术，如大数据分析和人工智能，强化了平台的效益。



OpenRice《开饭喇！》行政总裁邱桂雄表示：“由于大部分餐饮商户都缺乏科技的知识和财务预算，所以OpenRice《开饭喇！》作为当中的主要平台，自然率先带领创新，并致力为一众餐厅提供更优质的服务。OpenRice Biz商家平台为餐饮商户提供一系列的餐饮方案，并可让他们根据本身需求来制订合适的发展计划，而我们的数字化转型旅程也由此展开。我们视数字化为公司日常运作的一部分；随着数字化经济不断发展，数字化和我们的业务一起成长，并且不断演化，成为我们企业核心的另一个重要元素。”



在餐饮业数字化发展旅程中实现最重要元素：信任

OpenRice《开饭喇！》持续扩展平台业务，网站流量、交易宗数和数据量也大大提升，非常需要可靠的信息安全方案。中信国际电讯CPC凭借其信息安全及网络服务的专业知识和经验，帮助OpenRice应对相关挑战。



邱氏补充说：“随着我们不断扩展平台服务，数据量持续增加，加上网络攻击和网钓电邮情况日益严重，我们更需要强化本身的信息安全水平及数据传输素质。借着中信国际电讯CPC的TrustCSI™统一威胁管理方案（UTM）、电邮保护服务，还有TrueCONNECT™ MPLS专线服务，OpenRice现可享用可靠的数据传输和安全的数据保护，可以更加放心发展业务。”



中信国际电讯CPC产品开发及管理部高级副总裁蓝泰来表示：“一直以来，中信国际电讯CPC致力作为客户在业务数字化转型方面的强大后盾。我们很高兴看到旗下的TrustCSI™信息安全管理服务和TrueCONNECT™专用网络方案，可以确保OpenRice《开饭喇！》餐饮平台安全稳妥。OpenRice《开饭喇！》餐饮科技生态圈能为客户带来全新的整体餐饮体验，并支持商户的业务运营，以及配合他们的销售和市场推广战略；能够帮助他们在行业屡创佳绩，我们与有荣焉。因此，中信国际电讯CPC提名OpenRice《开饭喇！》参与IDC数字化转型大奖。对于他们赢得三个组别的大奖，我们同样引以自豪。”



中信国际电讯CPC推出全新信息安全方案 满足企业数字化转型需求

目前，数字化转型不再是企业发展的一项选择，而是企业取得成功的必经过程。中信国际电讯CPC提供的创新方案，还有丰富专业的知识和经验，可以帮助企业应对在数字化转型旅程中的不同挑战。中信国际电讯CPC凭借全新的数字化转型战略，成为不同行业在信息技术方面的强大伙伴，在企业的数字化转型旅程中提供不同的支持。事实上，5G+把数字化转型带进了新纪元，中信国际电讯CPC的解决方案将成为企业最强大的后盾，让他们更能充分运用各种最新科技。例如5G+把人工智能（AI）、物联网（IoT），甚至自动驾驶提升至更高层次，而中信国际电讯CPC的一系列解决方案将会帮助企业客户以安全有效的方式，充分运用这些技术，达到他们的数字化转型目标。



中信国际电讯CPC首席信息及创新总裁邝伟基指出：“『创新‧不断』是我们一直秉持的理念。我们的数字化战略十分明确，不仅着眼于先进的软件、设备和技术，更重要是人才和客户体验。我们把人才放于数字化转型旅程的中心，因为我们深信只要掌握所需技能、不断努力学习、适应市场环境和趋势、寻求改变和创新，方能成功部署各种技术，达到所定立的目标。”



邝氏补充：“此外，我们以客为先，并根据客户的需要作出规划，确保我们的业务方向和战略目标一致。现在，数字化转型已是企业取得成功的必经过程，有助业务迅猛发展，因此企业必须快速应用新技术，迈向数字化新纪元。中信国际电讯CPC致力透过颠覆性的科技，开发各种创新方案，支持客户踏上数字化转型的旅程。”



由于企业在新一代数字化环境下将非常依赖数据，他们必须考虑到信息安全的重要性，例如网络安全问题，以及网络和系统之间的融合。因此，信息安全不再只是普通的系统要求，而是数字化转型中不可或缺的重要一环。



蓝氏指：“作为我们旗下数字化转型战略的关键元素，我们带来全新的TrustCSI™产品系列，满足客户在数字化转型旅程期间的要求。推出新服务和强化技术后，我们的信息安全服务目前包含四个主要服务类别，分别是设备运维管理服务、威胁检测及回应服务、行为分析服务，以及专业服务。客户现在可以善用我们提供的全面信息安全方案，实现业务数字化转型。”



强化版的TrustCSI™ 2.0服务系列包含了功能强大、以分析主导的最新安全信息与事件管理（Security Information and Event Management，简称SIEM）技术，还有卓越的仪表板数据展示能力，为客户和信息安全团队提供实时详尽的数据作分析，可以快速轻易地掌握实际情况，大规模部署各种信息安全功能，进行持续监测以应对现代化网络威胁。



当中主要的服务提升包括：在威胁检测及回应服务（Threat Detection and Response Service）类别中推出安全事件回应（Incident Response，简称IR）及安全编排及自动化回应（Security Orchestration, Automation and Response，简称SOAR）功能，以及在专业服务（Professional Services）类别中推出中国网络安全法 – 网络安全等级保护2.0（China Cybersecurity Law MLPS 2.0）的合规谘询服务。



威胁检测及回应服务

借着新一代的SIEM技术，中信国际电讯CPC为客户带来耳目一新的体验。强化的SIEM平台可以支持现代化云端应用和云端相关的工作，并可提供灵活的部署模式，包括在地（On-Premises）、云端和混合模式。利用先进的每月报告和量身定制的监测仪表板，客户可以清楚了解在信息安全方面的相关状况。



此外，IR及SOAR服务可在无须人为干预的情况下，帮助客户从不同的设备来识别各种潜在威胁；同时定下相应的修正动作和建议措施，将来出现同样事故时可以自动修复。



全新的IR功能包括：

- 缩短事故调查时间 – 根据威胁的严重程度，优先处理、确认，并对高风险威胁采取合适行动

- 运用调查工作台（Investigation Workbench），调查可能构成网络威胁的可疑活动

- 充分整合现有功能 – 透过协作追踪调查进度

- 为严重事故快速作出相应回应



全新的SOAR服务可以：

- 自动化处理重复工序，让客户把资源投放到高增值的工作上

- 信息安全警示自动化，可让客户掌握一切，而不会被过量的警示信息淹没

- 协调不同产品的工作流程和回应，使每个设备均包含在整个防御战略中

- 透过快速解决事故并提升现有工具的效率，更有效地节省时间和资源



专业服务

拥有专业人才，是所有企业数字化转型旅程的重要部分，中信国际电讯CPC可以透过为客户提供资源，使他们的员工能学习及了解市场上瞬息万变的政策和法律合规要求。当中包括为希望进入中国内地市场或现已在当地运营的企业提供中国网络安全法 – 网络安全等级保护2.0的合规谘询服务。该服务包括分类、注册、差距分析、修复及评估。借着该服务，客户可以确保其企业运营完全遵循网络安全等级保护2.0的法规要求。中信国际电讯CPC提供的专业服务还包括漏洞评估、网络入侵测试及安全设备迁移等。



配合功能强大的现有设备运维管理服务和TrustCSI™行为分析服务 — 前者提供全天候、全面且可靠的基建管理服务，以应付日常设备和软件管理；后者以全新方式实现企业网络威胁防御 — 中信国际电讯CPC的一系列解决方案为处于数字化转型中的企业，提供安全无忧的旅程。



OpenRice《开饭喇！》简介

成立于1999，为现时全港最受欢迎的饮食资讯媒体，拥有全港最多、最新、最齐全的餐厅资料库以及最可信及最具参考价值的食评。作为香港最全面的饮食分享平台，OpenRice《开饭喇！》近年致力研发餐饮科技，完善餐饮科技生态圈，务求为餐厅及用户提供一站式服务，包括餐厅管理系统、招聘、POS、聚合支付、订座、遥距排队、堂食点餐、餐饮券、外卖自取、大数据分析等。



除香港以外，OpenRice《开饭喇！》近年亦积极拓展至亚洲其他地方，包括澳门、台湾、日本、泰国、新加坡、马来西亚及中国。



中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（“中信国际电讯CPC”）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供可高度扩展的客制化方案，以满足他们特定的ICT需求。



中信国际电讯CPC的服务遍及全球，不论在东、西方地区均有在地优势，成为领先的“服务在地，连接全球”的信息技术方案伙伴，真正实践了“创新‧不断”的服务理念。作为数字化世界赋能者，公司致力推动数字化，在主要市场积极发展信息技术，将人工智能、扩增实境、大数据、物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的实际价值，持续为他们的业务发展带来更高的生产力、灵活性及成本效益，最终达致全球数字化。



作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服务相关认证的服务供应商之一，中信国际电讯CPC业务版图覆盖全球，包括部分亚洲、欧洲及美国高增长市场的地区；超过140个网络服务据点、18个云服务中心、30个以上的数据中心及2个全天候的安全运作中心，承诺给予客户最优质的服务。



请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多资讯。



传媒查询：



Rowena Leung

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

电邮：rowena.leung@citictel-cpc.com







Oct 29, 2020 20:42 HKT/SGT

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