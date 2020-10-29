Thursday, 29 October 2020, 19:09 HKT/SGT Share: 广汽集团三季度盈利劲增113% 各板块业绩全面复苏

香港, 2020年10月29日 - (亚太商讯) - 10月29日，广汽集团（601238.SH;2238.HK）发布了2020年第三季度报告。今年前三季度，广汽集团合并口径共实现营业收入约428.46亿元（人民币，下同），较去年同期增长0.38%；归属于母公司股东的扣非净利润约43.64亿元，同比微增0.08%。



按季度来看，广汽集团第三季度营业收入与扣非后归母净利润分别达174.07亿元和23.40亿元，同比增长19.55%和113.87%。在经历了上半年新冠肺炎疫情对整个汽车行业带来的巨大冲击后，广汽集团已摆脱疫情影响，经营态势在三季度全面回暖。



产销方面，受政策与投资的拉动，以及终端需求全面回暖，三季度我国汽车工业恢复动力和速度好于预期。从中汽协发布的数据来看，今年前三季度我国汽车产销分别完成1695.7万辆和1711.6万辆，同比下降6.7%和6.9%。



广汽集团前三季度分别完成产销139.02万辆和140.72万辆，同比下降3.74%和6.69%，产销分别优于行业约3.0个百分点和0.2个百分点。从月度趋势来看，广汽集团产量自二季度以来已连续六个月实现同比正增长；销量数据亦逐月攀升，9月单月销量更是创下历史新高。随着皓影、飞度、威兰达双擎、全新传祺M8等新车型的放量以及爆款车型强劲势头延续，广汽集团预计将延续三季度的高昂态势，冲刺全年正增长任务目标。



合资品牌持续高增 混动产品迎来利好



在行业周期复苏与超强产品力的共振下，自带口碑效应的合资品牌延续了其一贯的市场统治力。



据数据显示，第三季度广汽本田、广汽丰田销量分别达23.21万辆和22.26万辆，较去年同期增长29.75%和20.30%。其中，主力车型贡献稳定，新车型成为重要增量，雷凌系列连续三个月销量过2万，雅阁、凯美瑞、皓影、凌派、缤智等明星车型月销量稳定在万辆以上，广汽本田第四代飞度8月上市后备受市场青睐，9月销量重上万辆。



对广汽本田、广汽丰田来说，还有一个最新的利好消息。10月27日，2.0版《节能与新能源汽车技术路线图》正式发布，至2035年，我国节能汽车与新能源汽车年销量将各占一半，传统能源动力乘用车将全部转为混合动力，从而实现汽车产业的全面电动化转型。而广汽本田、广汽丰田在混合动力方面可以说已经领先同行。今年前三季度，广汽本田锐·混动联盟车型销量已达82840辆，同比增长84.7%，广汽丰田双擎系列车型销量达65209辆，同比增长32.1%。可以预见，以成熟稳定的技术及深入人心的口碑，这两家合资品牌的混动产品将继续成为未来的储备增量。



其他合资品牌方面，广汽三菱在9月的北京车展上发布未来三年中期规划，包括加大车型推出频率、利用广汽三菱研发中心进行现代化研发、推进品牌改革和营销创新等。当月广汽三菱的销量数据环比大增，9月批发与终端销量分别达7,030辆与7,144辆，环比增长41%和30%，广汽三菱迎来品牌新征程下的开门红。



自主恢复超预期 品牌价值持续向上



除合资品牌外，广汽自主品牌也在报告期内取得多项进展。据统计，广汽自主第三季度产销分别完成8.95万辆和9.89万辆，同比增长12.68%和9.54%。基于GPMA架构完成换代的传祺GS4家族销量显著提升，已连续5月销量过万，带动自主加速回暖；广汽新能源板块逆市大涨，前三季度累计销量超3.8万辆，同比增长75%。



报告期内，广汽集团围绕自主品牌事业一体化进行深化整合，设立经营管理委员会，与整车事业本部合署运营，内部事业改革创新取得积极成效。



同时，广汽集团在自主创新领域的一系列科技成果在三季度得到集中释放。报告期内，广汽传祺发布品牌新营销战略“金三角战略”，聚焦产品增值、科技增值、服务增值三大版块；另有广汽全新动力总成平台品牌“钜浪动力”技术品牌发布，其中，广汽传祺第四代发动机最高热效率达42.1%，代表目前世界上汽油机产品热效率的领先水平。



新能源板块，广汽集团已成功开发纯电专属平台GEP，此外在电芯自主设计、集成电驱动IDU、燃料电池车等领域也取得阶段性进展。



可以看到，在平台化基础上，广汽自主品牌在技术研发、产品设计和制造上正加速向合资品牌看齐。业内表示，当前我国自主龙头的消费者接受度已经超过二线合资品牌，同时自主品牌通过不断推出配置丰富、性能优良的车型，品牌形象向上，未来市占率有望超越合资品牌。



股权激励计划落地 高增长目标谋求中长期发展



报告期内，广汽集团披露了新一期的A股股票期权与限制性股票激励计划，拟向激励对象授予权益总计不超过22,000万份，约占激励计划公告时公司股本总额的2.14%。公告显示，本计划首次授予的激励对象共计不超过3,200人，人员覆盖面较前次股票期权激励计划更为广泛，进一步落实共建共享理念，吸引和留住核心人才。



据悉，此次股权激励计划通过股票期权+限制性股票的复合型激励方式，加大了对激励对象的捆绑性；同时，除常规财务经营指标外，还特别纳入了研发投入占营业收入比例不低于4%作为考核目标，与广汽提出的科技化转型战略深度契合；此外，本次激励计划现金分红比例较往期激励计划由25%调整至30%，体现管理层对于持续回报股东的重视。



整体来看，此次股权激励计划充分配合了广汽集团对于未来三年研发、人才管理与数字化转型战略等方面的调整，符合集团在“新四化”变革时期的战略步调，有助于实现广汽中长期业绩与品牌价值的双重提升。











Oct 29, 2020 19:09 HKT/SGT

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