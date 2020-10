Thursday, 29 October 2020, 11:52 HKT/SGT Share: 荣昌生物昨日招股 基石投资总计2.275亿美元

香港, 2020年10月29日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道,知名生物制药公司荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称「荣昌生物」)于昨日正式公开招股,预期11月9日正式上市。这是自2018年4月港交所新规第18A章实施以来,今年港股18A发行规模最大的生物制药公司之一。



据悉,荣昌生物是一家正在进入商业化阶段的生物制药公司,致力于发现、开发和商业化创新的、具有特色的生物药,用于治疗自身免疫、肿瘤科和眼科疾病。据招股书披露,荣昌生物已经开发了拥有超过十种候选药物的完善产品线。



首日招股受捧 基石投资者汇聚



本次招股,荣昌生物共发售7,653.70万股。其中香港公开发售765.4万股,占比约10%。国际发售约6,888.30万股,占比约90%。指示性发售价范围为每股50.30-52.10港元之间。值得一提的是,荣昌生物共获得了19家基石投资者认购,基石阵容可谓豪华。



据招股书披露,参与此次发售的基石投资者包括Fidelity International、BlackRock Funds、LAV Amber Limited、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、OrbiMed基金、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Hudson Bay Master Fund LTD、Vivo Capital Fund IX, L.P. 、Hillhouse Capital、Matthews Funds、Cormorant Asset Management, LP、GIC Private Limited、Octagon Investments Master Fund LP、RBC Global Asset Management (Asia) Limited、CPE Greater China Enterprises Growth Fund、中国生物制药有限公司、易方达基金管理有限公司、Cherry Tomatoes International Limited、New China Capital Management Limited。上述基石投资者总投资金额达2.275亿美元,对荣昌生物公司基本面及发展前景予以了充分肯定。



行业前景看好 公司盈利可期



事实上,生物科技企业一直被视作资本市场的优质股。在港交所于今年9月1日举办的生物科技峰会上,港交所上市部主管陈翊庭对媒体表示,目前已有20家尚未有收入的生物科技公司在港上市,共集资480亿港元,上市后的再融资规模达到460亿港元。据港交所董事总经理及市场主管姚嘉仁在峰会上透露,这20家生物科技公司上市后估价累计升幅达70%,日成交额由2018年2.7亿港元飙升至今年前八个月的14亿港元。



与传统行业相比,生物科技领域呈现出高投入、高产出、高风险、高技术密集型的特点。但考虑到中国内地人口庞大及老龄化所带来的健康市场的发展潜力,生物医药领域亦有着较长远的市场前景。根据弗若斯特沙利文的数据显示,世界范围内生物医药市场预期将持续快速增长。自2019年到2024年,全球生物药市场规模预期从2,864亿美元增长至4,567亿美元,预期复合年增长率为9.8%。中国生物医药市场规模预期从480亿美元增长至1,096亿美元,预期复合年增长率预期为18.0%。



自2008年成立以来,荣昌生物建立了全面系统的自主生物医药创新能力,能够高效地实现从实验室开发到商业化应用。目前荣昌生物有五种处于临床开发阶段,正在针对17种适应症进行临床开发,另外还有五种以上候选药物已提交试验性新药(IND)申请或处于临床前研究阶段。其中,Disitamab vedotin(RC48)更是中国首款获准用于人体临床试验的ADC药物,已经向中国药监局递交了胃癌适应症的上市申请。另一个治疗系统性红斑狼疮(SLE)的创新药物泰它西普也已经在中国递交上市申请。随着产品商业化逐步完成,荣昌生物的研发优势将转化为强劲的盈利能力,为投资者带来长期回报。







