侨雄国际正式委任侯云德先生为独立非执行董事 布局多元业务发展

香港, 2020年10月29日 - (亚太商讯) - 侨雄国际控股有限公司(「侨雄国际」或「集团」)(上市编号:381)近年推动多元化业务发展的布局,充分发挥上市公司的优势,努力向基因工程、疫苗及生物制药方面转型,积极把握市场的商机,为投资者获取最大化股东价值。近日,集团正式委任侯云德先生为独立非执行董事及为董事会非执行主席。侯云德院士成功研发中国首个基因工程药物及系列生物工程药物,他研制的多种基因工程药物已转让到国内十余家药企,是中国生物基因工程药物的奠基者和生物科技成果转化的引领者。



(图片说明) 侯云德先生于2018年荣获中共中央总书记、国家主席及中央军委主席习近平颁发了2017年度国家最高科学技术奖



侯云德院士在2018年获中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平颁发2017年度国家最高科学技术奖,可见其于生物医学的卓越成就。侯院士是中国基因工程药物的开创者,也是中国现代医药生物技术产业的引领者,侯院士亦于中国现代传染病防控技术体系建设上贡献非凡,多年来带领专家对抗国内外多次重大传染病疫情。2009年,侯院士带领专家以87天时间率先成功研制新甲流疫苗,成为全球第一个批准甲流疫苗上市的国家,在抗疫同时为中国开创了人类历史上首次对流感大流行成功干预的先例,其后更获颁发2014年国家科技进步奖一等奖荣誉。侯院士历任中国工程院副院长,中国预防医学科学院病毒学研究所所长等职务,现任中国「爱滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治」科技重大专项技术总师。



国家工信部早前表示将积极考虑把生物医药等重点领域纳入「十四五」国家专项规划,集团抓紧国策所带来的机遇,布局多元化业务发展。除了拓展健康医疗服务外,侯院士的加盟对集团转型疫苗及生物制药的业务有指导性方向的作用。集团近年主动调整业务结构及加快战略转型升级,对整体业务及盈利前景带来潜在增长空间。







