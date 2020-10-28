Wednesday, 28 October 2020, 11:22 HKT/SGT Share: 荣昌生物启动招股 研发药物属同类首创

香港, 2020年10月28日 - (亚太商讯) - 据经济日报报道，未盈利生物科技股一直是港股IPO市场热门。之前康方生物、沛嘉医疗、诺诚健华、欧康维视、云顶新耀等上市时均受到市场的追捧。近日，港股生物科技股再添一军，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（「荣昌生物」）在港交所正式开启招股。根据招股计划，荣昌生物本次发行约76,537,000股H股，其中香港公开发售7,654,000股，占比10%，国际发售68,883,000股，占比90%。最高公开发售价为52.10港元，预计荣昌生物将在11月9日于联交所主板挂牌上市。



研发驱动 构建公司核心竞争力

荣昌生物致力于发现、开发和商业化自主创新的、有特色的生物药物，用于治疗中国乃至全球多种医疗需求未被满足的自身免疫、肿瘤科和眼科疾病。经过了十多年的发展，荣昌生物已打造了世界级的自主创新研发引擎，涵盖新分子发现、靶点验证、临床前研究及工艺开发等。该研发引擎可以使其能够开发出在靶点及设计上具有创新特色的候选药物，为公司未来发展提供动力。



凭借自有的研发平台，荣昌生物的团队可专注于研究及开发具有同类首创╱同类最佳潜力的新型生物药。目前荣昌生物在烟台总部、上海和美国加州设立早期药物研发中心。这些研发中心之间的紧密合作及互动，有助于在全球范围内加强和增强荣昌生物的创新药物开发能力。



荣昌生物已建立全面集成、端至端的生物医疗能力，涵盖了所有关键的生物药物开发功能，这些功能的全面集成使公司得以高效地进行候选药物从实验室到临床应用的生物医药创新，也能够识别及解决潜在的临床、生产及商业机遇以及早期开发过程中的问题。荣昌生物还拥有符合全球GMP标准的顶级生产设施，用于商业化生产的GMP设施的年产量高达230万瓶抗体及高达150万瓶ADC药物，凭借该等能力及经验，荣昌生物可以高效地实现从实验室开发到商业化应用。



产品管线完善 主打药品市场潜力巨大

据招股书披露，荣昌生物已开发出一条完善的产品管线，涵盖超过十种新型生物候选药物，用于满足在中国及全球大量未满足的医疗需求。产品线主打3种核心候选药物——泰它西普(RC18)、Disitamab vedotin(RC48)、RC28，分别开发用于治疗自身免疫、肿瘤科和眼科疾病。



其中，泰它西普主要针对系统性红斑狼疮(SLE)，是潜在的同类首创用于治疗SLE的BLyS/APRIL双靶向疗法。根据已经发表的数据，泰它西普在临床试验中表现出卓越的临床疗效，在治疗SLE方面具有成为同类最佳的潜力。Disitamab vedotin(RC48)针对具有大量未被满足医疗需求的常见癌症，且是在中国进入临床开发的首个自主开发ADC，在GC注册性临床研究及UC II期临床研究中已表现出强大的抗肿瘤活性和良好耐受性，获得了美国FDA的突破性疗法认定。RC28是用于治疗眼部疾病的VEGF╱FGF双靶点融合蛋白，相比其他已上市或者在研的、靶向单靶点或者不同靶点的眼科生物疗法， RC28有成为同类首创的潜力。



可以看出，荣昌生物的三大主打候选药物皆为极具潜力的药物，含金量高，并且所针对的治疗领域拥有巨大的市场潜力，具有极佳的销售前景。扎实的药物的研发能力及出色的商业化能力，使得荣昌生物成为中国生物科技领域少有的优质目标。此外，公司在研发药品上同赛道竞争者缺乏，未来如果在研药物能得到验证并实现商业化，将为公司发展带来更多空间。







Oct 28, 2020 11:22 HKT/SGT

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