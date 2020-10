Tuesday, 27 October 2020, 15:51 HKT/SGT Share: 无限交易所(Infinite Exchange)即将上线 无限交易所进入上线前的最后阶段测试。无限科技国际集团向菲律宾卡加延经济区管理局 (CEZA)索取加密货币交易所许可证的筹备与协商工作正如火如荼地在进行中。

香港, 2020年10月27日 - (亚太商讯) - 无限科技国际集团 (Infinite Tech Global Limited)上周公布,其备受期待的交易平台,无限交易所(Infinite Exchange)已开始了上线前的最后阶段测试,向上线的目标迈进了一大步。







上线前的最后阶段测试工作将涉及用户注册过程,内部测试,外部安全审核以及交易所的交易功能。



在无限交易所最后阶段测试正在如火如荼进行的当儿,无限科技国际集团向菲律宾卡加延经济区管理局 (CEZA)索取加密货币交易所许可证的筹备与协商工作也在同步进行中。



菲律宾卡加延经济区管理局 (CEZA)是根据第7922号共和国法成立的政府所有和控制机构而该机构的首席执行官属于菲律宾内阁的部长级官员并直接汇报于菲律宾国家总统。



离岸加密货币交易所许可证也被称之为金融科技解决方案和离岸虚拟货币许可证(FTSOVC License)。持有该许可证将让无限交易所能够合法地在菲律宾设立与从事交易所业务。



另外,无限科技国际集团目前也开始了向菲律宾央行(Bangko Sentral ng Pili-pinas)申请从事加密货币与法币交易业务的相关许可证。



无限交易所的最终目标是成为一站式的数字资产交易平台,让用户可在平台上从事各种主流货币如:比特币、以太币和交易所平台币,ITTx的买卖以及交易。交易所也将提供与金融机构账户的相互操作性,让用户可以使用多种主流法币如:美元,欧元和日元,进行加密货币与法币之间的交易,为企业和个人用户在任何数字资产和资产配对方面的发行、交易及结算提供灵活性。



无限交易的用户在使用交易所平台币,ITTx,进行交易费等相关费用的支付时也将享有优惠,从而省下可观的费用。



由于交易所的多项基础设施在云端运行,这将有效解决当前交易所技术的诸多局限。



无限交易所的上线测试预计将于2020年11月份的尾端完成而交易所将在12月份推出测试版,让预先选定的一组用户进行试用。



无限交易所预计将在2021年初全面上线而ITTx的持有者将能在交易平台上享有多项优惠。这主要就包括了更低廉的交易费用。



