Tuesday, 27 October 2020, 15:41 HKT/SGT Share: 咨询专业机构 光汇石油：探讨私有化的可行性

香港, 2020年10月27日 - (亚太商讯) - 光汇石油（控股）有限公司（以下简称「光汇」或「公司」）宣布，公司股份于2020年10月20日取消上市地位，尽管如此，公司继续就各种措施，寻求专业顾问和机构的建议，经咨询专业机构意见后，公司拟采取必要措施，维护持份者利益，其中包括但不限于探讨私有化的可行性，以最大程度地减少取消上市地位对公司持份者的影响，及保护公司所有持份者的利益，包括所有债权人及小股东。



公司运营如常 将继续完成审计工作



退市之后，公司运营一切如常，管理层预期上游业务将继续成为公司发展的重中之重，董事会仍将努力完成当前的债务重组计划，并持续进行审计工作。公司已于2020年8月14日刊发2017年年度业绩报告、于2020年9月17日刊发2018年中期业绩报告，并完成公告；公司仍计划完成公司及其附属公司截至2018年6月30日、2019年6月30日及2020年6月30日止年度之审核账目。公司目前正在与核数师国卫会计师事务所有限公司紧密合作，力求尽快公布上述财务报告。



清盘呈请再度和解 债务重整计划往前推进



此外，关于公司在香港的重大诉讼，再度传来好消息，一名债权人就公司所签署之一项担保契约之未付款项，向香港特别行政区高等法院原讼法庭提出清盘呈请。公司与债权人已于2020年10月20日达成和解，并已于香港高等法院递交撤回呈请书。



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光汇石油（控股）有限公司是以发展上游油气资源开发业务为主，中、下游业务为辅的能源资源型企业。主要从事上游油气田开发开采和生产、石油仓储与码头以及石油国际贸易与海上供油等业务。在新疆有两个总储量约178 亿立方米的陆上天然气田和渤海湾有一个总储量1.2 亿桶的海上油田，并连续多年入选「中国企业500 强」和「中国民营百强企业」等榜单。





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