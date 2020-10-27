招金矿业前三季度净利突破10亿大关，同比暴增198%，生产经营全面向好

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|Monday, 26 October 2020, 18:49 HKT/SGT
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香港, 2020年10月26日 - (亚太商讯) - 招金矿业股份有限公司公布截至2020年9月30日止九个月三季度业绩。得益于二三季度产量的不断释放以及公司收入、成本的一增一降，招金矿业前三季度实现净利约为人民币1,078,877,000元，同比大增约198.42%；母公司股东应占溢利约人民币890,739,000元，比去年同期增长约181.11%。每股收益约人民币0.27元，比去年同期增长了约170.00%。
前三季度，公司以“五优竞赛”和“攻坚行动”两大活动为抓手，把握黄金价格高点，采取超常举措，迎战疫情挑战，全力复产达产，扭转被动局面，实现了生产与经营量价齐升，各项工作呈现出先抑后扬、全面向好的良好态势。公司二三季度产量连续环比增长，9月份更是创单月历史新高，前三季度自产金产量同比增幅达到10.79%。与此同时，公司积极把握金价大幅攀升的历史机遇，在今年金价累计涨幅18%的背景下，招金通过收入和成本的一增一降，前三季度，累计实现利润总额13.28亿元，同比大涨199%；经营净现金流达21.95亿元，同比大增175.06%，超额完成年度计划。
今年以来，招金以“双重点”工作为统领，前三季度累计完成项目建设投资人民币5.59亿元，瑞海矿业及五彩龙公司采选系统建设、草沟头矿区改建等事关产能提升的重点项目按计划顺利推进；丰宁金龙、招金白云选厂扩能改造和工艺优化顺利完成，并实现达产达标；夏甸金矿提升运输系统优化改造完成验收并正常运行，公司产能释放速度进一步加快。全公司共完成地质探矿投资6,828万元，新增金金属量16.28吨，新增铜金属量1,244吨，进一步厚实了资源基础。
基于对全球经济和政治等的不确定性，以及未来货币的超印，市场对黄金企业继续保持中长期看好。四季度，招金将继续围绕“经营目标攻坚行动”和“五优竞赛”，总结固化前期的经验做法，再接再厉，全面掀起“大干一百天、冲刺四季度、打好收官战”活动，确保四季度超额完成年度各项生产及经营指标。
Oct 26, 2020 18:49 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金属，矿产, 金融, 业务
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