来源 中国生物制药有限公司 中国生物制药回购950万股股份及董事会资深副主席兼执行董事谢炳先生增持约600万股股份

香港, 2020年10月23日 - (亚太商讯) - 中国领先的创新研发驱动型医药集团—中国生物制药有限公司(「中国生物制药」或「公司」,连同附属公司统称「集团」)(股票编号:1177)公布,集团于今日斥资约7,500万港元购回公司950.0万股股份,董事会资深副主席兼执行董事谢炳先生同时增持公司605.4万股股份,再次反映管理层对集团的发展前景充满信心。



集团购回价介乎每股7.83至7.94港元,而是次增持中,谢先生以平均价每股7.8754港元购买6,054,000股公司股份,持股量由7.82%增至7.85%。



较早前,副主席兼执行董事郑翔玲女士(「郑女士」)及执行董事谢炘先生于2020年10月16日合共增持公司70万股股份,同日集团亦购回162.8万股股份,郑女士于今年7月从市场增持中国生物制药238.0万股股份,而谢炘先生亦于9月合共增持公司1,700万股份。



多次的集团购回股份及管理层增持,均表明其对中国生物制药的发展前景充满信心。



有关中国生物制药有限公司(股票编号:1177)

中国生物制药是中国领先的创新研发驱动型医药集团,业务覆盖医药各种研发平台、智能化生产和强大销售体系全产业链。其产品包括多种生物药及化学药,在肝病、肿瘤、骨科、抗感染及呼吸系统疾病等多个极具潜力的治疗领域处于优势地位。



中国生物制药是以下指数成份股:MSCI全球标准指数之中国指数、恒生指数、恒生-工商指数、恒生综合指数、恒生综合-消费品制造业、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生中国(香港上市)100指数、恒生港股通指数,以及恒生中国(香港上市)25指数。中国生物制药于2016、2017及2018年连续3年获《福布斯亚洲》选为「亚太最佳公司50强」。







