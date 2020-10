Friday, 23 October 2020, 17:42 HKT/SGT Share: IDC行业龙头 万国数据招股进行中

香港, 2020年10月23日 - (亚太商讯) - 据信报报道,数字化技术正在改变我们的生活,随着云计算、5G、人工智能(「AI」)等新兴技术的成熟及大规模采用,创建、传输、处理和存储的数据量预计将以倍数增加。根据艾瑞咨询的数据显示,未来五年,中国运营商网络中立数据中心服务的需求预计将以31.8%的复合年增长率增长。而在「新基建」浪潮下,数据使用率又将提高到一个新的水平。作为该行业的龙头企业,万国数据于此时来港招股,适逢其时。目前万国数据正火热招股中,最高招股价每股86港元,每手买卖为100股。



拥有多元优质客户 公司数据中心布局完善



万国数据专注于开发和运营高性能数据中心,公司的数据中心非常适合超大型云服务提供商和大型互联网公司,能够满足客户的灵活扩展和容量需求。公司目前拥有许多优质客户:包括超大型的云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商和IT服务提供商,以及国内大型私营企业和跨国公司。其中,阿里巴巴和腾讯这两家中国最大的云服务提供商和互联网公司是万国数据最大的客户。



万国数据积极布局一线城市,抢占优质资源。其数据中心主要在上海、北京、深圳、广州、香港、成都和重庆等地,均是中国各个地区的主要金融、商业、工业和通信枢纽。数据中心的优良位置能够为其客户提供方便的访问条件,同时数据中心高电力密度、低PUE的特点又能够帮助客户降低运营成本。截止2020年6月30日,万国数据运营42个自主开发的数据中心,总净机房面积为25.68万平方米。随着数据创建和使用规模的不断扩大,中国的超大型云服务提供商、大型互联网公司、大型企业等机构想要在这些地方获得数据中心处理容量已颇有难度。万国数据通过布局一线城市,占领先机,在为一线市场的客户提供服务方面已经具有较强的竞争力。伴随着业务规模不断扩大,其市场地位也不断攀升。按收入计,公司是2019年中国最大的运营商网络中立数据中心服务提供商,市场份额达到21.9%。



强劲业务能量 业绩持续增长



万国数据拥有近20年安全可靠的数据中心托管及管理服务经验,在IDC行业居于领先地位。公司能够帮助客户接入所有主要的中国电信网络,以及在公司许多设施中寄存最大的中国和全球公有云。公司托管的公共云服务提供商,包括阿里云、腾讯云、 亚马逊AWS、微软Azure、华为云、金山云、 UCloud、青云、 京东云和百度AI云。



万国数据的互联网数据中心平台能够为客户带来众多好处,包括与领先的公有云进行直接私有连接,为大型企业客户提供混合云解决方案,连接所有电信运营商,并与中国境内和跨设施的其他企业公司互联互通。这是其极大的竞争优势,目前在中国还没有其他运营商网络中立数据中心服务提供商拥有可以媲美横跨中国所有一线市场、托管所有主要的公共云的互联网数据中心平台。



凭借卓越的运营质量及专业能力,万国数据越来越得到客户的认可。公司数据中心容量的签约率一直处于高水平。截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年6月30日,公司运营面积(不包括合资数据中心)的签约率分别为91.8%、94.9%、91.9%及94.1%。高签约率带动了公司的业绩增长。公司净收入从2017年的人民币1,616.2百万元增长至2018年的2,792.1百万元,增加72.8%,并增加至2019年的4,122.4百万元,增加47.6%。



万国数据所处行业正行驶在高速赛道上,作为数字龙头企业,万国数据已经拥有市场规模优势、专业技术优势、布局优势,未来在数字浪潮下,其增长动能有望更强劲。







