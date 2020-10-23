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Friday, 23 October 2020, 13:18 HKT/SGT
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和谐汽车（3836.HK）三季度增长51%　股价升逾10%

香港, 2020年10月23日 - (亚太商讯)  - 中国和谐汽车控股有限公司（股份代号：3836.HK）披露近期经营情况，汽车经销商股价今日亦走强，和谐汽车领涨逾10%。

集团近期持续新增经销商店铺，当中包括「武汉宾利」、「南昌宾利」两间，目前已开始向顾客接收新车订单及提供其他相关服务。另外六间获授权的新建店铺，预计建设工程于今年竣工并开业，其中三间「宝马」品牌、两间「法拉利」品牌、一间「雷克萨斯」品牌。

集团最近一季新车销售收入和售后服务收入均增长显著，分别同比增长约51%及25% ，豪华及超豪华品牌新车销售同比增长约45%，库存周转天数约为23天，销售及行政费用率约5.2%。

面对疫情的冲击，集团业务不但没有转差，反而迅速恢复正增长，可见中国豪华车市场的基本面依旧向好，市场刚性需求仍然存在。展望未来，集团将继续通过自建及并购积极发展经销商业务，提升内生增长及新店盈利；以及提升汽车售后服务质素，以增加客户粘性及依赖度，进一步提升收入规模及盈利能力。


Oct 23, 2020 13:18 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 通用汽车, 业务
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