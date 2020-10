Friday, 23 October 2020, 13:18 HKT/SGT Share: 和谐汽车(3836.HK)三季度增长51% 股价升逾10%

香港, 2020年10月23日 - (亚太商讯) - 中国和谐汽车控股有限公司(股份代号:3836.HK)披露近期经营情况,汽车经销商股价今日亦走强,和谐汽车领涨逾10%。



集团近期持续新增经销商店铺,当中包括「武汉宾利」、「南昌宾利」两间,目前已开始向顾客接收新车订单及提供其他相关服务。另外六间获授权的新建店铺,预计建设工程于今年竣工并开业,其中三间「宝马」品牌、两间「法拉利」品牌、一间「雷克萨斯」品牌。



集团最近一季新车销售收入和售后服务收入均增长显著,分别同比增长约51%及25% ,豪华及超豪华品牌新车销售同比增长约45%,库存周转天数约为23天,销售及行政费用率约5.2%。



面对疫情的冲击,集团业务不但没有转差,反而迅速恢复正增长,可见中国豪华车市场的基本面依旧向好,市场刚性需求仍然存在。展望未来,集团将继续通过自建及并购积极发展经销商业务,提升内生增长及新店盈利;以及提升汽车售后服务质素,以增加客户粘性及依赖度,进一步提升收入规模及盈利能力。





Oct 23, 2020 13:18 HKT/SGT

