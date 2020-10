Thursday, 22 October 2020, 17:42 HKT/SGT Share: 世茂服务获巨头加码 上市后有望持续高速发展

香港, 2020年10月22日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报导,今年新冠肺炎疫情的爆发,凸显物业管理服务的重要性,物业板块估值被推高,分拆物业公司上市潮也随之而来。世茂服务控股有限公司(下称「世茂服务」或「公司」)目前已进入招股第3天,认购反应踊跃,国际配售部分亦已录得多倍超额认购,公司将于10月30日登陆港交所。



与世茂集团稳定合作 业务得到充分扩张



世茂服务是世茂集团旗下中国领先的综合物业管理及小区生活服务提供商,拥有国家一级物业管理资质。世茂服务于中国提供物业管理服务及若干增值服务超过15年,经过多年努力,公司已将业务扩展至全国各地。截至二零二零年六月三十日,公司的合约总建筑面积达125.5百万平方米,覆盖中国26个省份108个城市。与世茂集团长期稳定合作,为公司的持续增长奠定基础。



世茂服务自成立以来,一直为母公司世茂集团开发的物业提供物业管理服务。截至2019年12月31日,世茂集团的土地储备合共约为77.0百万平方米(包括共同开发物业的其他股东应占者),其中约55.4百万平方米位于一线、新一线及二线城市。公司与世茂集团长久以来的业务合作关系,亦有助公司巩固市场地位,扩大全国业务。根据招股书数据,自2020年6月30日起及直至最后可行日期,公司订约管理八项由世茂集团及由世茂集团的合营企业及联营公司开发的物业,合约总建筑面积约为1.9百万平方米。



与世茂集团稳定合作下,世茂服务亦为获得更多收购物业管理公司的机会。在世茂集团的铺路下,世茂服务在2020年1月已收购广州粤泰的全部股权,令公司于截至2020年6月30日的物业组合增加27项合约物业及合约建筑面积3.9百万平方米;而公司在2020年3月收购福晟生活服务的51%股权,令公司截至2020年6月30日的物业组合增加85项合约物业及合约建筑面积15.0百万平方米。透过与世茂集团维持长期稳定的合作,公司可扩大业务规模并为客户提供更多多元化服务。



获知名战略投资者投资 善用资源整合良机



凭借世茂集团的商业资源及业务增长,世茂服务获得了知名战略投资者投资。在公司的首次公开发售前,红杉资本中国基金及腾讯均已于2020年5月完成对公司业务进行的战略投资,分别占股5.332%及4.668%。引进战略投资者成为世茂服务的股东,公司亦因此获得了丰富的小区商业资源,公司亦善用资源整合良机发展。



世茂服务拟与红杉资本中国基金及腾讯合作,透过应用物联网、云计算及大数据技术升级信息及数字化系统以改进公司的管理及运营效率,推动了公司信息及数字化系统的升级。凭借公司的技术实及公司与红杉资本中国基金及腾讯的合作,公司计划引进定制化智慧城市管理服务。



世茂服务认为,红杉资本中国基金及腾讯在如消费品、小区零售及新零售等行业上的商业联系及资源,能使公司与所需业务伙伴联系,在建立品牌形象及供应必需商品、数据、经验及数据上给予公司帮助,推出小区增值服务。举例而言,公司拟与专营汽车维修的红杉资本中国基金投资对象合作为公司的业主引入以订购为基础的维修保养服务。世茂服务认为,有关合作能使公司为业主及居民提供更佳生活体验的服务及提升他们的满意度及对公司的忠诚度。



世茂服务获得资本市场的高度认可,及目前热烈的认购氛围,充分彰显了公司拥有极大的上升潜力。在母公司世茂集团及知名战略投资者红杉资本中国基金与腾讯的共同支持下,公司有望在上市后持续高速发展。







