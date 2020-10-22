Wednesday, 21 October 2020, 22:41 HKT/SGT Share: 数据中心｢市｣不可挡 万国数据赴港招股

香港, 2020年10月21日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报导，业内领先的中国网络数据中心服务商万国数据于今日正式招股。公司拟全球发售160,000,000股，其中香港公开发售占5%，全球公开发售占95%，每股发售价最高86港元。2016年，万国数据在美国纳斯达克上市，4年涨幅超过8倍，是一只颇受市场看好的白马股。此次赴港上市，万国数据有望赢得港股市场投资者的热捧。



行业需求助推公司业绩增长



作为中国领先的高性能数据中心运营商和服务商之一，万国数据的营收连续三年高速增长。2017年至2019年，万国数据净收入分别为16.16亿元（人民币，下同）、27.92亿元、41.22亿元，复合年增长率约为36.6%；服务收入分别为15.92亿元、27.59亿元、40.59亿元，年复合增长率约为36.6%；经调整后EBITDA分别为5.12亿元、10.47亿元、18.24亿元，年复合增长率约为52.7%。



万国数据业绩高速发展，缘于行业需求持续增长。据艾瑞咨询数据显示，2019年，运营商中立市场的收入为188亿元，占中国数据中心服务市场总收入的56.3%。以2019年收入计，万国数据占运营商中立市场份额的21.9%，是中国最大的运营商网络中立数据中心服务商。



随着中国数字化转型趋势加快，以及云计算、5G、人工智能、大数据、机器学习、区块链、物联网（「IoT」）、扩增实境（「AR」）及虚拟现实（「VR」）、电子支付和数字货币等新技术的的应用不断拓展，对数据处理的需求也在不断增长。根据艾瑞咨询的数据显示，中国的数据生成总量预计将从2019年的9.6ZB增加至2024年的35.2ZB，复合年增长率29.7%。因此，中国云服务及相关数据中心基础设施的需求极为庞大。



据科智咨询《2019-2020中国IDC产业发展研究报告》披露，2019年中国IDC（互联网数据中心）业务市场规模同比增长27.2%，达到1562.5亿元。该报告指出，预期2019-2022年，中国IDC业务市场规模复合增长率为26.9%。受益于此，万国数据未来的成长确定性较高，上市后的业绩表现也更值得期待。



优势明显 万国数据迎接新机遇



中国数据中心多分布在主要经济中心城市，如上海、北京、深圳、广州、香港、成都及重庆等。这些地区同时也是电信网络中心，对高性能数据中心服务的需求十分集中。截至2020年6月30日，万国数据98%的自主开发数据中心组合位于上述地区。占据一线市场的先发优势，帮助万国数据在为客户提供服务方面形成了较强的竞争力。



万国数据所服务的客户包括大型的云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商和IT服务提供商，以及国内大型私营企业和跨国公司。截至2020年上半年，万国数据服务客户673家，是目前国内主流云服务商客户最多的数据中心企业。同时，万国数据一直保持着较高的长期签约率和计费率。截至2017年、2018年及2019年12月31日及2020年6月30日，万国数据运营面积（不包括合资数据中心）的签约率分别为91.8%、94.9%、91.9%及94.1%。运营面积（不包括合资数据中心）的计费率分别为60.9%、67.6%、69.0%及72.5%。良好的客户基础有望为公司长远的资源扩张、业务发展提供基础支撑，有助于公司继续保持行业领先地位。



近期，中国政府正大力推动「新型基础设施建设」，包括大型数据中心、人工智能和工业互联网，数据中心行业将迎来更多发展机遇。作为行业领跑者的万国数据，其长期投资价值也将得到进一步强化。







Oct 21, 2020 22:41 HKT/SGT

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