Wednesday, 21 October 2020, 16:43 HKT/SGT Share: 营运优势明显 世茂服务招股火热进行中

香港, 2020年10月21日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报导,中国物业管理正处于一条朝阳赛道,根据中指院的资料,中国物业服务百强企业所管理物业的在管总建筑面积,由2015年的50亿平方米增加至2019年的104亿平方米,复合年增长率高达20.5%。站在高增长赛道,物管行业备受资本关注,最近物管公司密集上市,其中世茂集团分拆物业管理业务世茂服务(0873.HK)正处于招股阶段。



拥有优质在管物业 营运优势明显



世茂服务成立于2005年,业务增长迅速,15年时间业务已布局长三角、环渤海、华南与中西部四大核心城市群,布局均衡。公司于新一线及二线城市,拥有在管总建筑面积60.7百万平方米,占截至2020年6月30日在管总建筑面积的70.8%。公司物业组合丰富,除了住宅物业,还包括政府及公共设施、康养中心和医院以及候机楼贵宾厅等多种非住宅物业,为公司收入增长拓宽渠道。优质物业组合同样为公司毛利率提升作出贡献,据招股数据显示,2017年至2019年,世茂服务毛利率分别为27.5%、29.4%和33.7%,截至2020年6月30日,其毛利率更是高达34%。



企业要保持高速发展,这对内部运营管理提出高要求。对此,世茂服务创建了一套涵盖新交付物业、业务发展活动及收购的全周期管理政策,通过多层面及多维度管理系统提升管理营运。



在具体管理上,公司通过实行网格化管理机制及内部市场化政策,将物业分为约1,800个网格单元,包括住宅楼宇网格单元及公共区域网格单元。公司通过评估每个网格单元的财务及营运表现以及客户满意度,定出奖励计划,与各网格单元内负责人员的薪酬水平直接挂钩。在实行过程中,则对流程进行标准化操作,就物业管理服务运营、服务流程监督及项目评估提供详尽的重要标准及程序指引,从而确保始终如一的优质物业管理服务。



在一系列的运营机制下,世茂服务成功提高了营运效率。截至2020年6月30日,公司共有13,864名雇员,较截至2018年12月31日的9,386名上升47.7%,而于同期在管总建筑面积上升90.7%。客户满意度也在持续提升,根据赛惟咨询的资料,公司2019年的客户满意度高达87%,高于物业百强平均值14个百分点。



整合战略投资者资源 加快数字化转型



当下数字经济已经成为发展趋势,物业管理公司纷纷加强参与开发智能及智能管理系统。例如世茂服务的智能交通管制及停车位管理系统等等都为公司提供了更多的增值服务。世茂服务致力于企业管理数字化转型,透过整合在线及线下资源,不断优化物业管理全链条,通过科技相关措施,改善信息技术系统及智能技术,以提升营运能力。



目前,公司的信息业务平台包括项目全周期管理模块、监控平台及客户管理平台,方便公司能于总部视察及集中管理全国物业。未来公司计划将数据中台的特点及功能升级,凭借所收集数据与数据更准确地分析客户的偏好,以便为用户提供更有针对性及更具定制化的服务。



2020年5月红杉资本中国基金及腾讯对公司进行战略投资,两家巨头的进入将推动公司数字化系统升级以及多元服务生态的构建。例如在定制化智能城市管理服务方面,公司将为城市提供绿化、景观设计以及基建维修等等服务,公司的物业服务将由小区层面提升至城市层面,这有望给公司带来持续的长期增长。



世茂服务通过推进自身的数字化建设与发展,使营运管理更为高效,增强竞争力。据招股书数据,2017-2019年,公司利润分别为108.8百万元、146.2百万元,384.5百万元,复合年增长率高达88.0%。公司目前正在快速发展,其盈利能力优异,加之运营优势,在行业内已占据领先地位,其未来还有极大的成长空间。









Oct 21, 2020 16:43 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network