Tuesday, 20 October 2020, 16:26 HKT/SGT Share: 业绩大幅增长 世茂服务今日招股

香港, 2020年10月20日 - (亚太商讯) - 据经济日报报导，物业板块在港股市场历来受到投资者的关注。疫情下，物管行业的价值进一步凸显，更让物业板块成为今年上半年最受热捧的港股概念股。近日港交所又将迎来一家领先的物管企业——世茂服务。据招股数据显示，世茂服务于2019年按综合实力计，获中指院评为「中国物业服务百强企业」第12位，而于2018年至2019年按收入增长率计，在中国物业服务二十强企业中排名第3位。世茂服务于今日开始招股，招股价介乎14.8港元至17.2港元，每手1000股。



小区增值服务增长快速 多元化服务获认可



世茂服务的收入主要源自三项业务：物业管理服务，小区增值服务及非业主增值服务。近年，公司增值服务表现突出。根据中指院资料，于2019年，公司来自增值服务的收入占总收入的58.6%，于物业服务百强企业中排名第2位。其中小区增值服务录得重大增长，所得收入占总收入的百分比由2017年的6.0%上升至2018年的7.1%，并进一步上升至2019年的26.0%。



世茂服务的小区增值服务包括小区资产管理、家装服务、停车位销售、智慧小区解决方案等，公司积极为用户提供多元化增值服务，未来计划投放更多资源发展小区增值服务，如房产销售及出租协助服务、家居服务、小区教育服务及小区空间营运服务。物业服务的根本是人的服务，随着大众消费水平的提高，大家追求更优质的生活及需要更多元化的服务，小区增值服务大有可为，增值服务有望推动公司未来持续增长。



运营方面，世茂服务通过数字化转型，采用以在线平台与线下服务相辅相成的商业模式以服务客户。在线智能平台利用大数据科技,旨在提升业主及住户的居住服务体验。同时，线下服务又创造机会引导客户流量至在线平台。公司的优质服务及多元化服务组合已赢得业内认可，2019年世茂服务获中指院认可为「中国特色物业服务领先企业」。



通过独立收购扩张市场 收入及利润大幅增长



世茂服务的母公司是世茂集团，世茂集团按2019年合约销售计算排名为中国房地产开发商第9位。世茂服务的业务发展得到了世茂集团的鼎力支持，背靠母公司，公司可以获得许多优质资源，带动其业绩增长。但世茂服务并不满足于此，近年公司积极通过独立收购扩张，寻求新的商机。公司已在总部及各地区公司层面建立专业的市场拓展团队，收购具有盈利能力的物管项目，通过收购做大规模，跑马圈地，迅速占领市场。



2019年，世茂服务收购了海亮物业管理及泉州三远的51%股权。2020年1-8月，公司又先后收购广州粤泰的全部股权，福晟生活服务的51%股权，成都信谊的67%股权，北京冠城的全部股权，浙大新宇的51%股权。截至2020年6月30日，公司合约总建筑面积为125.5百万平方米，覆盖中国26个省份108个城市，管理293项物业，在管总建筑面积达85.7百万平方米。其中有32.1百万平方米的在管建筑面积位于经济发达及增长迅速的长三角地区，发展潜力可期。



世茂服务战略性的收购扩张推动了公司营收和利润的快速增长。2017-2019年，公司实现收入分别为1,042.5百万元、1,329.3百万元、2,489.1百万元，复合年增长率为54.5%，利润分别为108.8百万元、146.2百万元，384.5百万元，复合年增长率为88.0%。由于在管建筑面积、收入及利润迅速扩大及提升，公司于2019年获中指院认可为「中国物业服务百强成长性领先企业」之一。世茂服务凭借已确立的市场地位、市场扩张的雄厚实力及品牌形象，上市后，在资本助力下，有望进一步扩大市场份额。







Oct 20, 2020 16:26 HKT/SGT

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