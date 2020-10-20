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来源 中汇集团控股有限公司 中汇集团（0382.HK）旗下院校扩容增生 两院校新生报到率及在校学生总数同创历史新高

香港, 2020年10月20日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区（「大湾区」）最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股票编号：0382.HK）欣然发布其在中国广东省广州市运营的两所民办高等教育机构广东财经大学华商学院（「华商学院」或「学院」）及广州华商职业学院（「华商职业学院」或「职院」）于2020/2021学年的新生报到情况及平均学费。受惠于中汇集团旗下院校顺应当今社会对大商科、大健康、IT及新媒体等人才的迫切需求所进行的高端课程设置的不断创新，以及广大学生家长对华商教育品牌的追捧和对办学能力的认可，再加上肇庆四会校区已投入使用，学院与职院于2020/2021学年的新生报到率同创历史新高，平均学费也录得可观增长，同时生源质量不断提高。







华商学院新生报到率创新高，生源质量再提高

华商学院位于广东省广州市增城区及肇庆四会，是一所财经特色鲜明，涵盖经、管、文、工、艺、理、医等多学科的全日制高水平应用型本科高等学校。截至2020年10月19日，华商学院于2020/2021学年的新生报到人数为7,041人，其中统招本科为5,044人，专插本为1,997人，整体报到率为95.94%，相比去年整体报到率91.82%大幅提升4.12个百分点；新生平均学费由去年的人民币27,973元上升5.38%至人民币29,478元。



在大湾区生源充足的大格局情况下，学生质量亦稳步提高，学院统招在广东省文科投檔分大幅超过本科线34分；理科投档分超过本科线33分，相比去年的文理科超幅分别提升3分和5分。此外，今年报考华商学院专插本的考生为6,038人，位列全省独立学院第一位，华商学院专插本的受欢迎程度逐年提升；同时生源质量也再创新高，会计学、市场营销、新闻学、英语、视觉传达设计等热门专业最低投档线远超省控线80-97分。本集团认为持续提升的录取分数线不仅体现了较高的办学水平，同时也为我们获得源源不断高质量学生提供了最好的凭证。



华商职业学院新生质量与数量齐升 大幅扩招下新生报到率仍创新高

华商职业学院同样位于广东省广州市增城区，与华商学院共享一个校区，目前已形成商科、工科、医药大健康为主，并积极拓展教育、艺术设计和现代服务类专业群，多学科专业协同发展态势。截至2020年10月19日，职院于2020/2021学年的新生报到人数由去年的4,459人大幅上升至6,034人，同比增长35.32%，报到率为85.21%，相比去年83.14%的报到率提升2.07个百分点；而新生平均学费由去年的人民币16,042元上升8.56%至人民币17,416元。值得一提的是，今年职院的招生计划相比去年大幅增加约2,000人，在此前提下，报到率仍能创历史新高，充分印证了本集团差异化办学成果。此外，学生质量亦继续攀升，职院在广东省的理科最低投文件分超过广东省分数线134分，相比去年的超幅提升22分。



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股票编号：0382.HK）为粤港澳大湾区最大的民办商科高等教育集团，及教育行业中拓展国际市场的早期先行者。截至2020年5月31日止，本集团的在校学生人数为35,444名，旗下拥有5间国内外学校。



于中国，本集团目前于广东省运营两家中国民办高等教育机构，即本科院校广东财经大学华商学院及大专院校广州华商职业学院，以商务课程（如会计、金融、经济学及商务英语）为课程设置战略重点；于海外，本集团于澳大利亚运营一家经澳大利亚技能质量署ASQA许可的民办职业教育机构，即澳洲国际商学院（Global Business College of Australia或GBCA），提供职业教育课程和其他非学历短期课程，澳洲国际商学院是经澳大利亚政府批准的首所中国国际教育机构。本集团亦于2019年12月收购了一间经新加坡教育部EduTrust权威认证的民办职业教育机构，即新加坡中汇学院（Edvantage Institute (Singapore)或EIS）（前称：NYU Language School），具有提供国际认可课程资质，以及在新加坡招收本地学生和海外留学生的资质。此外，2020年第一季度，本集团于澳大利亚新增一间经澳大利亚高等教育质量与标准署TEQSA认证和许可且拥有自主招生资质并提供及颁发本科和硕士学位的高等教育机构，即澳大利亚中汇学院（Edvantage Institute Australia或EIA），该学校计划于2020年11月开始招生。



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