Tuesday, 20 October 2020, 08:39 HKT/SGT Share: 研祥智能接获71.6%有效接纳H股要约 延长要约期至11月9日

香港, 2020年10月20日 - (亚太商讯) - 中国内地特种计算器产品制造商研祥智能科技股份有限公司（「研祥智能」或「公司」；股票代码：2308.HK）公布，截至2020年10月19日下午四时，要约人就H股要约接获共220,828,199股H股的有效接纳，占全部已发行H股约71.6%。



公司须获得全部H股股东所持H股的至少90%作为最低有效接纳，才能使整个H股退市计划生效。现时，公司获香港证监会同意延长H股要约的接纳期限至2020年11月9日(周一)，又或延长至满足最低有效接纳之日，以较早者为准。



研祥智能的控股股东是H股要约人，拟以每股H股股份现金1.50港元作为要约价，收购全部已发行H股。这次H股要约为H股股东提供了套现良机。



是次延长接纳要约的限期，使意欲接纳要约的股东能有较充分时间进行相关接纳要约手续。特别是研祥智能是H股，没有强制性收购，故此，欲接纳H股要约的股东一定要自主完成接纳H股要约的手续。



要约人计划公司于H股退市后，不会向上海证券交易所或任何其他证券交易所申请准许公司股份上市，故此退市后公司的股份不会流通，并不受上市条例规管。



根据此延长接纳期限至2020年11月9日(周一)下午4时的时间表，2020年11月9日(周一)下午7时或之前，公司将会宣布H股要约的接纳结果。若H股要约成为无条件，公司将在2020年11月18日(周三)或之前，就截止期限前收到的H股要约接纳寄发有关股款，并于2020年12月8日（星期二）下午4时正于香港联交所自愿退市。



公司设有电话热线(香港：3844 0120 /中国内地：010 6533 4545) 及查询电邮 ( enquiry@evoc.cn ) 供H股股东查询。







Oct 20, 2020 08:39 HKT/SGT

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