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来源 中国生物制药有限公司 中国生物制药副主席兼执行董事郑翔玲女士及执行董事谢炘先生合共增持公司70万股股份

香港, 2020年10月19日 - (亚太商讯) - 中国领先的创新研发驱动型医药集团—中国生物制药有限公司（「中国生物制药」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股票编号：1177）公布，副主席兼执行董事郑翔玲女士（「郑女士」）及执行董事谢炘先生（「谢先生」）于2020年10月16日合共增持公司700,000股股份，而同日集团亦购回1,628,000股股份，再次反映管理层对集团的发展前景充满信心。



是次增持中，郑女士以平均价每股7.9595港元购买500,000股公司股份，持股量由4.65%增至4.66%；而谢先生以平均价每股7.9300港元购买200,000股公司股份，持股量由0.87%增至0.88%。



较早前，集团管理层亦多次增持公司股份，包括郑女士于今年7月从市场增持中国生物制药2,380,000股股份，而谢先生亦于9月合共增持公司17,000,000股份。



集团的股份购回及管理层多次增持，均反映其对中国生物制药的发展前景充满信心。



有关中国生物制药有限公司（股票编号：1177）

中国生物制药是中国领先的创新研发驱动型医药集团，业务覆盖医药各种研发平台、智能化生产和强大销售体系全产业链。其产品包括多种生物药及化学药，在肝病、肿瘤、骨科、抗感染及呼吸系统疾病等多个极具潜力的治疗领域处于优势地位。



中国生物制药是以下指数成份股：MSCI全球标准指数之中国指数、恒生指数、恒生-工商指数、恒生综合指数、恒生综合-消费品制造业、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生中国（香港上市）100指数、恒生港股通指数，以及恒生中国（香港上市）25指数。中国生物制药于2016、2017及2018年连续3年获《福布斯亚洲》选为「亚太最佳公司50强」。







Oct 19, 2020 17:20 HKT/SGT

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部门 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

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