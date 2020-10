Monday, 19 October 2020, 14:28 HKT/SGT Share: 退市之后 光汇石油:采取必要措施 维护持份者利益

香港, 2020年10月19日 - (亚太商讯) - 光汇石油(控股)有限公司(以下简称「光汇」或「公司」)宣布,公司股份于2020年10月20日上午9时起取消上市地位,该股份不再于联交所买卖。尽管如此,董事会仍将继续努力完成当前的债务重组计划,并且经营及持续发展当前的业务,从而努力实现公司价值最大化。公司还将采取必要的措施,包括征寻相关专业顾问及机构的意见、商讨及研究可行的具体方案,最大程度地减少取消上市地位对公司持份者造成的影响,及保护公司所有持份者的利益,包括公司的所有债权人及小股东。



上市复核委员会于2020年10月7日致函通知公司,在2020年9月18日举行的上市复核委员会听证会后,其决定维持上市委员会撤销公司上市地位的决定。但是,公司董事会认为管理层已经尽最大努力并利用所有可用资源来满足复牌条件/指引。董事会亦认为,公司的复牌计划是合理可行的,以满足所有复牌条件。然而,由于冠状病毒爆发,该计划的实施被推迟,包括停止了审计工作的完成,延长了与债权人和公司资产购买者的谈判,其超出了公司的控制范围。



然而,公司向上市复核委员会呈报公司已竭尽所能,并真切地落实行动以满足复牌条件/指引,并重组公司未偿还债务和业务运营。公司进一步向上市复核委员会提交了公司为满足复牌条件/指引所采取的措施,其中包括以下内容:



(a) 国卫会计师事务所有限公司已获委任为公司新任核数师,自2020年1月23日起生效,以填补罗兵咸永道辞任后之临时空缺,及继续进行未刊发财务业绩之审核工作;



(b) 公司已委任罗申美企业顾问有限公司对Brightoil Petroleum (S’pore) Pte. Ltd. (「BOPS」)(公司的间接全资附属公司)于截至2017年6月30日止财政年度内进行的多项背对背买卖或订购销售交易进行法证调查。该法证调查报告已完成,及有关该法证调查之主要发现的公告已于2020年1月31日发布。罗申美进一步受聘为BOPS于截至2018年6月30日止财政年度准备补充法证调查报告,该补充报告已完成,及有关该补充报告之主要发现的公告已于2020年9月17日发布;



(c) 公司已分别于2020年8月14日和2020年9月11日发布了截至2017年6月30日止年度之经审核年度业绩公告和年度报告。随后,截至2017年12月31日止六个月之未经审核中期业绩公告于2020年9月17日发布;



(d) 公司与债权人持续协商,取得与数名债权人达成了和解协议和债务重组协议。债务重组完成后,各贷款期限将延长至一年至十二年不等,债务总额将大幅减少;及



(e) 公司已出售所有船舶以筹集资金偿还公司所欠的未偿债务,并且公司正在出售其在舟山的储油和码头设施中的大部分权益,以筹集更多资金偿还部分债务。



公司提交表示,如果批准延期,公司将能在2020年底前遵守复牌条件/指引。公司董事会对上市复核委员会决定维持上市委员会决定的决定,以及拒绝批准公司延期的要求表示深切遗憾。



有关公司之发展、未来计划及财务信息的进一步信息,可继续通过公司网站: www.brightoil.com.hk 获得,或联络公司投资者关系部 ir@bwoil.com。股东如对取消公司于联交所上市地位之影响有任何疑问,务请征询适当之专业意见。



有关光汇石油



光汇石油(控股)有限公司是以发展上游油气资源开发业务为主,中、下游业务为辅的能源资源型企业。主要从事上游油气田开发开采和生产、石油仓储与码头以及石油国际贸易与海上供油等业务。在新疆有两个总储量约178 亿立方米的陆上天然气田和渤海湾有一个总储量1.2 亿桶的海上油田,并连续多年入选「中国企业500 强」和「中国民营百强企业」等榜单。



本新闻稿由光汇石油(控股)有限公司发布。



如欲了解有关光汇石油的更多信息,请登录公司网站 www.brightoil.com.hk



详情垂询:

光汇石油(控股)有限公司

蔡小姐

电话:(852) 2834 3188

电邮:ir@bwoil.com







Oct 19, 2020 14:28 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network